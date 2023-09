Релиз стратегии Men of War 2 перенесли на 2024 год из-за отзывов сообщества ©

Fulqrum Publishing и украинская студия Best Way объявили сегодня, что долгожданная следующая часть любимой стратегической франшизы Men of War 2 увидит свой полный релиз в следующем, 2024 году, в Steam, Epic Games Store и других цифровых магазинах. Решение отложить первоначально запланированную дату выпуска на сентябрь 2023 года было принято после тщательного анализа большого количества данных и отзывов, собранных в ходе серии публичных игровых тестов, проходивших с марта по август, а также проблем, обнаруженных в заключительных раундах внутреннего тестирования. .

В игре уже есть контент и полный функционал, а публичные тесты подтвердили высокое качество основного игрового процесса. Однако сам масштаб игры, которая содержит 3 повествовательные и 2 исторические кампании, динамические кампании «Завоевание» и «Рейд», в каждой из которых можно играть за 4 варианта конкурирующих наций, 15 многопользовательских режимов PvP и 8 PvE с более чем 20 и более картами, означает, что разработчики пока не смогли довести Men of War 2 до того состояния технического совершенства, к которому они стремятся при ее выпуске.