Геймплейный трейлер ролевой тактической стратегии Menace от создателей Battle Brothers

Разработчик Battle Brothers компания Overhype Studios перенесла свою любовь к хитрым тактическим схваткам в далекое будущее. В игре Menace, представленной в начале этого года, игрокам предстоит управлять ударным отрядом морпехов, которые пытаются объединить звездную систему, чтобы противостоять инопланетной угрозе. В трейлере PC Gaming Show: Most Wanted мы видим бодрый, прохладный бой в снежном биоме, где артиллерия оказывается весьма кстати.
Хотя переход к 3D и научной фантастике отличает Menace от Battle Brothers, это все еще мрачная песочница, где шансы складываются против вас: вы выбираете, в каких сражениях участвовать, снаряжаете свои отчаянные силы, которые со временем расширятся с одних морпехов до наемников и преступников, и надеетесь, что следующая схватка не будет стоить вам целого отряда.
Плохая погода, угроза со стороны превосходящих технологий и ошибки в суждениях в середине боя могут стоить вам многого, и вам нужно будет подобрать правильное снаряжение для этой работы. Враги засели рядом с военным транспортом? Обстреляйте их из артиллерии. Вам нужно использовать преимущества фланговых маневров, клещевых атак, подавления и укрытия, а также вытеснять врагов с их защищенных позиций.
Чтобы облегчить борьбу за объединение системы, в вашем распоряжении будут мощные мехи и танки, но они стоят ресурсов, которые, возможно, лучше потратить на улучшение снаряжения вашего отряда. То, что вам доступно и как вы подходите к миссиям, также будет зависеть от того, что вы сделали до этого момента. Развивайте отношения с различными группами, и вы получите выгоду от снаряжения, которое они могут вам продать, или от поддержки, которую они могут оказать.
Каждый бой - это часть разветвленной операции, в которой вам придется принимать сложные стратегические решения, например, играть в безопасности и уничтожать вражескую противовоздушную оборону, чтобы иметь возможность перебросить большие пушки, или рискнуть и перебросить меньшие силы, чтобы они успели спасти заложников. Эти операции генерируются процедурно.
У Menace пока нет даты выхода, но она должна появиться в 2024 году.
Такое любим и ждём.