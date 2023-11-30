Геймплейный трейлер ролевой тактической стратегии Menace от создателей Battle Brothers

В этой пошаговой тактической ролевой игре от создателей Battle Brothers вы станете лидером отряда, который сражается с инопланетными захватчиками. Вам предстоит путешествовать по разным мирам, реагируя на сигналы бедствия, и вести боевые операции с помощью пехоты, танков и механоидов. Вы также будете обучать своих бойцов, выбирать снаряжение и улучшать свой ударный крейсер TCRN Impetus, который служит вам штабом и поддержкой с орбиты.

Вы попадаете в систему Уэйбек, где нет никакого порядка и закона. Здесь власть делят пираты, корпорации и правительства планет, которые не дружат друг с другом. Вы начинаете как командир морской пехоты крейсера TCRN Impetus, но скоро выясняется, что вы не одни в этой системе. Из глубины космоса прибывает неизвестный враг, который угрожает всему живому. Вам придётся объединить под своим знаменем разные группировки и противостоять пришельцам.

Ваша репутация зависит от того, как вы распределяете свои ресурсы, и на кого вы оказываете помощь. Вы можете подружиться с торговцами оружием и получить доступ к самым современным образцам вооружения. Или же попробовать помочь кораблестроителям и усилить свой флот, который будет оказывать вам поддержку с орбиты. Выбор за вами.

И помните о том, что ваша цель — не только спасти себя и своих товарищей, но и раскрыть тайну, скрывающуюся за вторжением неведомого врага. Вы будете принимать сложные решения, которые повлияют на судьбу всей системы и её обитателей.