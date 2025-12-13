ЧАТ ИГРЫ
Война Миров: Сибирь 2027 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
7.4 228 оценок

Представлен новый геймплейный трейлер "Война Миров: Сибирь"

IKarasik IKarasik

1C Game Studios опубликовала полноценный геймплейный трейлер «Война Миров: Сибирь», расширяющий ранее ограниченный тизер с Unity Awards. Ролик получил название «Чёрный дым» и демонстрирует напряжённый эпизод с попыткой бегства главного героя от загадочного облака, а затем — столкновение с группой врагов.

Сцена делает упор на скрытное передвижение, но быстро перерастает в открытую конфронтацию, подчёркивая мрачную атмосферу и опасность мира игры.

Лидер 666

русская ластуха , круто

18
North235

Ну вот, в успех этого проекта сразу верится, с первых же трейлеров, в отличии от Смуты. Разработчикам успехов!

17
Константин335

Выглядит прям хорошо, таких игр такого уровня у нас немного, вспоминаю только Atomic. Если так все и будет как в трейлере то отличная игра должна выйти

15
orion1786

Задумка классная.

13
ДЕНИСКА_омск

Смотрится годно... жаль опять будет эксклюзивом койнить мертвой мутоты типа Росгострахсупернафигчетатам

12
WerGC

окстись в стиме страница есть

7
Алан Битаров WerGC

У пионера тоже была.

Jesse Faden

По-крайней мере выглядит неплохо. Достаточно интересный проект может выйти в будущем. И вроде в 27м году собираются выпустить, в отличии от другого проекта, который собирается выйти через 11 месяцев

9
thepost

Довольно-таки неплохо выглядит для российского геймдева.

9
DezkQ

В ру геймдеве масса примеров отличных игрушек.

9
WerGC

лучшая российская игра,в игре отлично все визуал,сюжет,геймплей,молодцы!!!!

не радует только релиз 2027г

8
Лидер 666

учились у лучших, выше написал у кого)

2
WerGC Лидер 666

я могу также сказать что и Days Gone напоминает

4
FairUlu

В Сибири, с приходом зимы, инопланетянцы заболеют простудой и проиграют.

7
AndruhaGruz

Выглядит даже очень достойно, будем надеяться что так всё и будет. Удачи.

7
