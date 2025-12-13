Представлен новый геймплейный трейлер "Война Миров: Сибирь"

1C Game Studios опубликовала полноценный геймплейный трейлер «Война Миров: Сибирь», расширяющий ранее ограниченный тизер с Unity Awards. Ролик получил название «Чёрный дым» и демонстрирует напряжённый эпизод с попыткой бегства главного героя от загадочного облака, а затем — столкновение с группой врагов.
Сцена делает упор на скрытное передвижение, но быстро перерастает в открытую конфронтацию, подчёркивая мрачную атмосферу и опасность мира игры.
русская ластуха , круто
Ну вот, в успех этого проекта сразу верится, с первых же трейлеров, в отличии от Смуты. Разработчикам успехов!
Выглядит прям хорошо, таких игр такого уровня у нас немного, вспоминаю только Atomic. Если так все и будет как в трейлере то отличная игра должна выйти
Задумка классная.
Смотрится годно... жаль опять будет эксклюзивом койнить мертвой мутоты типа Росгострахсупернафигчетатам
окстись в стиме страница есть
У пионера тоже была.
По-крайней мере выглядит неплохо. Достаточно интересный проект может выйти в будущем. И вроде в 27м году собираются выпустить, в отличии от другого проекта, который собирается выйти через 11 месяцев
Довольно-таки неплохо выглядит для российского геймдева.
В ру геймдеве масса примеров отличных игрушек.
лучшая российская игра,в игре отлично все визуал,сюжет,геймплей,молодцы!!!!
не радует только релиз 2027г
учились у лучших, выше написал у кого)
я могу также сказать что и Days Gone напоминает
В Сибири, с приходом зимы, инопланетянцы заболеют простудой и проиграют.
Выглядит даже очень достойно, будем надеяться что так всё и будет. Удачи.