Представлен новый геймплейный трейлер "Война Миров: Сибирь"

1C Game Studios опубликовала полноценный геймплейный трейлер «Война Миров: Сибирь», расширяющий ранее ограниченный тизер с Unity Awards. Ролик получил название «Чёрный дым» и демонстрирует напряжённый эпизод с попыткой бегства главного героя от загадочного облака, а затем — столкновение с группой врагов.

Сцена делает упор на скрытное передвижение, но быстро перерастает в открытую конфронтацию, подчёркивая мрачную атмосферу и опасность мира игры.