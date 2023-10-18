Рогалик Metal Bringer появится и на PS5

Игра от создателей Samurai Bringer, в которой вы погружаетесь в постапокалиптический мир, где человечество на грани вымирания. Вы играете за Сурию, молодую девушку, которая проснулась в лаборатории после тысячи лет криосна. Она обнаруживает, что единственный способ найти остатки человечества — это создавать и управлять солдатами-андроидами, называемыми "Labor", и гигантскими машинами, известными как "Arms". Вместе со своими верными друзьями она отправляется на поиски правды о своём прошлом и будущем.

Вы можете настраивать своих "Labor" и "Arms" по своему вкусу, меняя их цвет, внешний вид, детали и боевые приёмы. Игра также даёт вам возможность смешивать и сочетать различные приложения, которые усиливают вашего персонажа и его действия.