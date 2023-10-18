Рогалик Metal Bringer появится и на PS5

Рогалик Metal Bringer выйдет на PlayStation 5 вместе с ранее анонсированной версией для PC (Steam) в 2024 году, объявили издатель PLAYISM и разработчик Alphawing.
Стоит отметить, что предыдущим проектом Alphawing стал боевик Samurai Bringer, выпущенный в 2022 году, в котором вы играете за Сусаноо и побеждаете всемирно известных японских самураев, собирая боевые приемы и создавая свой собственный боевой стиль. Игра получила более 800 отзывов в Steam с положительным рейтингом.
То есть получается, что Metal Bringer — это уже вторая игра в серии Bringer, и на этот раз сеттинг совершенно иной: в этой игре вы сражаетесь в научно-фантастическом мире с андроидами и гигантскими роботами.