Актриса озвучки Дженнифер Хейл рассказала, что в 1998 году за роль в MGS ей заплатили всего $1200

Актриса Дженнифер Хейл не нуждается в представлении: она получила известность, озвучивая таких персонажей, как Самус Аран из Metroid Prime, Бастила Шан из Knights of the Old Republic но, конечно же, настоящего командира Шепарда из Mass Effect. Она также известна благодаря серии игр Metal Gear Solid от Konami, в которой с момента создания в 1998 году она играла хитроумного генетика Наоми Хантер. Но в одном из недавних подкастов Хейл рассказала, что за первую работу над MGS, где она озвучила этого важного персонажа, ей заплатили всего 1200 долларов.

Ранее Хейл избегала прямого упоминания Metal Gear Solid в интервью, говоря лишь, что в прошлом сентябре "игра заработала 176 миллионов долларов" и при этом получала почасовую зарплату, которая была " гораздо меньше, чем я хотела". Однако в эпизоде подкаста My Perfect Console, вышедшем на этой неделе и находящемся в раннем доступе, Хейл быстро ответила на вопрос ведущего и критика Саймона Паркина о том, что это была за игра стоимостью 176 миллионов долларов: Это была Metal Gear Solid.

Хейл сделала это откровение, ответив на вопрос о несоответствии заработной платы актеров озвучивания в игровой индустрии и тех денег, которые приносят AAA-игры. По словам Хейл, это говорит о том, что происходит в современной культуре. Так, она отметила, что средняя заработная плата генерального директора в 60-е годы прошлого века в 20 раз превышала зарплату рядового сотрудника, в 80-е годы - в 40 раз, а сегодня - в 399 раз.

На каждый доллар, который зарабатывает обычный человек, а [актеры озвучивания] - это обычные люди; все актеры, операторские, закадровые, которые не являются знаменитостями, - это обычные люди, мы зарабатываем один доллар на каждые 399 долларов, которые зарабатывают [руководители].



Тем не менее, "я люблю [Metal Gear]", - сказал Хейл. "Это был такой сумасшедший отход от всего, что я делала раньше. Я полюбила ее за то, что она была великолепна, и за то, что она была настолько уникальна. Она темная, таинственная, напряженная, и мне все в ней понравилось.

В настоящее время Хейл - одна из многих актеров озвучивания видеоигр, готовых к забастовке в связи с тем, что, как они заявили Kotaku, является "экзистенциальной борьбой за сохранение прав на их голоса, их образы, потому что это то, чем они зарабатывают на жизнь, а также за получение зарплаты, которая будет идти в ногу с инфляцией, чтобы они могли продолжать быть профессионалами в этом пространстве с экономической точки зрения".

По ее словам, в 80-е годы что-то произошло, когда благополучие компании уже не определялось благополучием тех, кто в ней работал. Во время своего участия в подкасте Хэйл подчеркнула этот тезис и заявила, что желает, чтобы актеры озвучки в дальнейшем получали остаточные отчисления за работу над играми "по гибкой структуре, которая учитывала бы интересы инди-разработчиков, бюджеты и возможности команд. Вот что я хотела бы видеть".

Ремастер Metal Gear Solid будет включен в состав грядущего сборника Metal Gear Solid: Master Collection, релиз которого намечен на 27 октября 2023 года. В первый том сборника войдут пять первых частей франшизы: Metal Gear (1987), Metal Gear 2: Solid Snake (1990), Metal Gear Solid (1998), Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (2001) и Metal Gear Solid 3: Snake Eater (2004).

Metal Gear Solid: Master Collection выйдет на Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows и Xbox Series X/S.