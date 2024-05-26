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Metal Gear Solid 04.03.2000
Экшен, Стелс, Тактика, От третьего лица, Научная фантастика
9.1 501 оценка

Кодзима нашел актера, который идеально сыграет Снейка в экранизации Metal Gear Solid

butcher69

Хидео Кодзима нашел актера, который идеально подойдет на роль Снейка, персонажа из саги Metal Gear Solid.

В своем Twitter Кодзима высказал свое мнение о новом фильме Миллера "Фуриоса: Хроники Безумного Макса" (который хотел бы увидеть игру по этой вселенной от японского геймдизайнера). Говоря о персонажах, он упомянул Джека, наставника Фуриосы, которого сыграл Том Берк. По его словам, этот актер идеально подходит для воплощения Снейка.

Кодзима специально написал: "Аня и Крис великолепны, но на этот раз шоу украли эти двое [здесь Кодзима имеет в виду мать Фуриосы и наставника Фуриосы).

Я представлял его только в образе Снейка.. Когда я встретил Тома на вечеринке, я спросил его об этом, и он сказал мне, что съемочная группа с самого первого дня говорила ему, что он похож на Снейка.

О фильме по Metal Gear Solid говорят уже много лет, но до сих пор дело не продвинулось, и неизвестно, на каком этапе находится производство.

В декабре 2020 года стало известно, что Оскар Айзек сыграет Солида Снейка. По последним данным, актер все еще участвует в проекте. Однако у актера более чем плотный график, и пока неясно, когда он будет работать над фильмом.

Неясно, что это будет за проект, но в последние годы кинематограф все чаще обращается к видеоиграм для своих фильмов, так что - учитывая славу Metal Gear Solid - было бы странно, если бы все это было заброшено.

-19
32
Комментарии: 32
Ваш комментарий
Аристов--Черный

Да что этот якут понимает? Он что не слышал о "главной звезде Голливуда"?:))

27
Sivispacempb

Он не подойдёт, актёр не должен затмевать собой всю франшизу )))

14
kedmaker

тут сразу две звезды)

0
Vincent_94_Vega

Абсолютли! 😂

0
Антизавистник

Русский Снейк

19
Robinzzzz

Ликвид Снейк

3
r23dom

ну хз, мне гениальность гениального гения видимо не понять, посмотрел его фотки он даже близко не похож

15
vertehwost
6
Спектр Зис

Этот парень вообще не Снейк!

8
Терентьев Александр

версия снейк на пенсии

0
SULIK 712

чет вообще мимо

6
Akito Ael

Идеальный солид Снейк уже найден и имя ему deadp47

6
Нейтан Дрейк
5
FireLion1993
-1
Ольга Бузова

Это уже зависит от таланта актера и режисера который его выжмет - в те времена тоже бы сказали "да какой же из Хита Лэджера джокер?"

5
Терентьев Александр

ну в сериале страйк он хорош. да я и не думаю что он бы играл молодого снейка а не потасканного жизнью.

0
Exies27
2
akumbl4

Вот это вот щекастое Снэйк? Кодзима завязывай с наркотиками!

2
darkMarshall

Лучше бы играми занимался, а не лез в кино)

1
DryJocelyn

Даже близко не похож. Гений обезумел. То симулятор курьера выпустит, теперь это!

1
kedmaker
1
hpi

Ну прям вылитый Снейк.

0
v00d00m4n

Бурят в маразм впал, если пухлощёкого дегенерата с заячьей губой он видит идеальным Снейком. Как хорошо что этого впавшего в маразм гения отлучили от серии МГС!

-6
Dmitry Vilensky v00d00m4n

Ну да, ведь так хорошо стало с MGS после его

1
Макс Макс 007

Хз, Козимда снова таблетки забыл принять походу

0
Robinzzzz

Вот если похудеет, то будет идеально. Он рил чем то похож. Просто форма лица не подходит

0
Ричардs

Дэвид Хэйтэр это база вообще то, он снейк, а не какие то ноунеймы, птьфу 🗣️

0
askazanov

Кодзима со своим пиаром надоел уже!.. Раньше делал игры тихо спокойно, а сейчас, вообще играми занимается???

-1
Andrey Modin

Второй "death stranding" в разработке

1
Alex40001

это он сам и все другие роли он тоже будет играть сам... гениально

-5
akumbl4

В традициях театра кобики :)))

-1
inkomniak

Согласен норм актер подходит

-5