Кодзима нашел актера, который идеально сыграет Снейка в экранизации Metal Gear Solid

Хидео Кодзима нашел актера, который идеально подойдет на роль Снейка, персонажа из саги Metal Gear Solid.

В своем Twitter Кодзима высказал свое мнение о новом фильме Миллера "Фуриоса: Хроники Безумного Макса" (который хотел бы увидеть игру по этой вселенной от японского геймдизайнера). Говоря о персонажах, он упомянул Джека, наставника Фуриосы, которого сыграл Том Берк. По его словам, этот актер идеально подходит для воплощения Снейка.

Кодзима специально написал: "Аня и Крис великолепны, но на этот раз шоу украли эти двое [здесь Кодзима имеет в виду мать Фуриосы и наставника Фуриосы).

Я представлял его только в образе Снейка.. Когда я встретил Тома на вечеринке, я спросил его об этом, и он сказал мне, что съемочная группа с самого первого дня говорила ему, что он похож на Снейка.

О фильме по Metal Gear Solid говорят уже много лет, но до сих пор дело не продвинулось, и неизвестно, на каком этапе находится производство.

В декабре 2020 года стало известно, что Оскар Айзек сыграет Солида Снейка. По последним данным, актер все еще участвует в проекте. Однако у актера более чем плотный график, и пока неясно, когда он будет работать над фильмом.

Неясно, что это будет за проект, но в последние годы кинематограф все чаще обращается к видеоиграм для своих фильмов, так что - учитывая славу Metal Gear Solid - было бы странно, если бы все это было заброшено.