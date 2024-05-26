Кодзима нашел актера, который идеально сыграет Снейка в экранизации Metal Gear Solid

Хидео Кодзима нашел актера, который идеально подойдет на роль Снейка, персонажа из саги Metal Gear Solid.
В своем Twitter Кодзима высказал свое мнение о новом фильме Миллера "Фуриоса: Хроники Безумного Макса" (который хотел бы увидеть игру по этой вселенной от японского геймдизайнера). Говоря о персонажах, он упомянул Джека, наставника Фуриосы, которого сыграл Том Берк. По его словам, этот актер идеально подходит для воплощения Снейка.
Кодзима специально написал: "Аня и Крис великолепны, но на этот раз шоу украли эти двое [здесь Кодзима имеет в виду мать Фуриосы и наставника Фуриосы).
Я представлял его только в образе Снейка.. Когда я встретил Тома на вечеринке, я спросил его об этом, и он сказал мне, что съемочная группа с самого первого дня говорила ему, что он похож на Снейка.
О фильме по Metal Gear Solid говорят уже много лет, но до сих пор дело не продвинулось, и неизвестно, на каком этапе находится производство.
В декабре 2020 года стало известно, что Оскар Айзек сыграет Солида Снейка. По последним данным, актер все еще участвует в проекте. Однако у актера более чем плотный график, и пока неясно, когда он будет работать над фильмом.
Неясно, что это будет за проект, но в последние годы кинематограф все чаще обращается к видеоиграм для своих фильмов, так что - учитывая славу Metal Gear Solid - было бы странно, если бы все это было заброшено.
Да что этот якут понимает? Он что не слышал о "главной звезде Голливуда"?:))
Он не подойдёт, актёр не должен затмевать собой всю франшизу )))
тут сразу две звезды)
Абсолютли! 😂
Русский Снейк
Ликвид Снейк
ну хз, мне гениальность гениального гения видимо не понять, посмотрел его фотки он даже близко не похож
Этот парень вообще не Снейк!
версия снейк на пенсии
чет вообще мимо
Идеальный солид Снейк уже найден и имя ему deadp47
Это уже зависит от таланта актера и режисера который его выжмет - в те времена тоже бы сказали "да какой же из Хита Лэджера джокер?"
ну в сериале страйк он хорош. да я и не думаю что он бы играл молодого снейка а не потасканного жизнью.
Вот это вот щекастое Снэйк? Кодзима завязывай с наркотиками!
Лучше бы играми занимался, а не лез в кино)
Даже близко не похож. Гений обезумел. То симулятор курьера выпустит, теперь это!
Ну прям вылитый Снейк.
Бурят в маразм впал, если пухлощёкого дегенерата с заячьей губой он видит идеальным Снейком. Как хорошо что этого впавшего в маразм гения отлучили от серии МГС!
Ну да, ведь так хорошо стало с MGS после его
Хз, Козимда снова таблетки забыл принять походу
Вот если похудеет, то будет идеально. Он рил чем то похож. Просто форма лица не подходит
Дэвид Хэйтэр это база вообще то, он снейк, а не какие то ноунеймы, птьфу 🗣️
Кодзима со своим пиаром надоел уже!.. Раньше делал игры тихо спокойно, а сейчас, вообще играми занимается???
Второй "death stranding" в разработке
это он сам и все другие роли он тоже будет играть сам... гениально
В традициях театра кобики :)))
Согласен норм актер подходит