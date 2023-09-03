Metal Gear Solid исполнилось 25 лет: Хидео Кодзима вспомнил о работе над игрой

Ровно 25 лет назад, 3 сентября 1998 года, на первой PlayStation вышла первая Metal Gear Solid. В честь этого события, дизайнер Хидео Кодзима вспомнил, как создавал игру:
MGS1 стала для меня большим поворотным моментом. Она вышла по всему миру на основных консолях PlayStation, но и производственный процесс существенно изменился. До этого момента я занимался планированием, написанием сценариев, дизайном игр и даже режиссурой, но за производство отвечало мое начальство. Не было полномочий принимать решения о платформах, бюджетах, датах выхода, рекламных акциях, наборе персонала, привлечении сторонних авторов и т.д. Когда лучше продавать? Как продавать? Я тоже не мог быть главным. Перед выходом "SNATCHER" была реклама, в которой рассказывалось, что Лиза - воровка. В то время нельзя было выбирать команды или платформы, полагаться на внешних создателей. В 1996 году мне удалось открыть производственный филиал в Эбису и участвовать в его управлении. Так я получил возможность управлять и контролировать бюджеты, планы развития, набор персонала, рекламные акции и т.д. в авторском ключе. MGS1 - первая работа, которую я создал как настоящий автор..
Metal Gear Solid: Master Collection - сборник первых трех игр серии - в настоящее время готовится к выходу для PS5, PS4, Xbox Series X/S, PC и Nintendo Switch и запланирован на 24 октября этого года, так что сейчас самое время пересмотреть впечатления от Metal Gear Solid или попробовать сыграть в нее впервые.
Заголовок такой, как будто он лишился памяти, и тут на тебе вспомнил.
Можно вкратце, что за игра, а то как-то не довелось познакомиться с творчеством Гения?
На первой плойке шикарная игра первая часть была даже при том что графически кошмар был но геймплэй был на высоте, дальше части были всё лучше.
Поиграй в 5ю часть она и графически и по сюжету хорошая, не пожалеешь.
https://allgames.zone/news/metal_gear_solid_v_the_phantom_pain_v_1_0_7_1_2015_pc_124_repack_by_xatab/2016-12-06-57521
Ну так, а что это, геймплейно? Игрофильм, вроде Фаренгейт или Детройт? Или Стелс-экшен, вроде Сплинтер селл. Просто интересно узнать, прежде чем начинать. И не из википедии, а от людей)
Вот сплинтер целл ближе всего по гейплэю первая и по третью часть это стелс экшен а вот с 4 по 5ю это уже скорее мордобой с кучей оружия и ураганным экшеном.
Но вот 5я часть чисто по графике с максимальными настройками просто отвал башки, очень красивая игра.
Уж с чего точно начинать не стоит так это с пятой части
Пустой открытый мир, однотипные задания "Эвакуируй на фултоне заложника/бойца/танки и разминируй местность" могут создать впечатление, что вся серия настолько неудачная. Да, там отличная подача сюжета, но сама игра скоро оттолкнет современного игрока незнакомого с серией
Пятерка мне самая удачная игра в серии и все мы знаем по какой причине, Кодзима тоже в курсе почему она получилась такой
Начинать надо с первой игры, там великолепно всё и именно она может "купить" любовь игрока к серии
Ты бы еще Rising предложил для ознакомления с серией
Чел, начинай с первой игры на PS1, это будет самым верным решением. Пройдя игру до конца ты захочешь стереть себе память чтобы пережить все эти эмоции и ощущения от подачи сюжета
Вот настолько она великолепна. Главное не скипай диалоги даже по рации чтобы все понять и прочувствовать Хоть эти диалоги и сожрут весомое количество твоего игрового времени, но оно того стоит