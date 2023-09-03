Metal Gear Solid исполняется 25 лет ©

Хидео Кодзима изменил парадигму стелс-экшена и шпионских игр, выпустив Metal Gear Solid в Японии 3 сентября 1998 года. На пороге 21-го века он создал игру, которая быстро собрала тысячи последователей и которая впоследствии стала культовым произведением в индустрии видеоигр. Ну, а также и за его пределами, поскольку в настоящее время идет работа над фильмом Джордана Фогт-Робертса, режиссера, ответственного за такие проекты, как «Конг: Остров Черепа». Под явным влиянием «Побега из Нью-Йорка» Джона Карпентера Кодзима написал историю с участием Солида Снейка, которой сегодня исполняется 25 лет.

Очевидно, что эволюция саги привела к тому, что эта оригинальная часть имеет ряд недостатков в игровых разделах, но даже в этом случае она продолжает оставаться очень захватывающим экшеном и стелс-игрой с историей, которую немногим удалось раскрыть. Частично это связано с одержимостью Кодзимы кино, поскольку это заставляло его разрабатывать очень сложные сценарии, никогда не забывая об игровой части. Сочетание обоих направлений, сценария и игрового процесса не всегда получалось удачным, но Metal Gear справлялась с этим.

Metal Gear Solid полна невероятных моментов, которые сложно забыть: прибытие в Шэдоу Мозес, встреча с Мерил, Грей Фоксом и невероятная битва с Психо Мантисом. В настоящее время готовится Metal Gear Solid: Master Collection — коллекция из первых трёх частей саги для PS5, PS4, Xbox Series X/S, ПК и Nintendo Switch, выход которой запланирован на 24 октября этого года.