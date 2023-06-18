Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots 12.06.2008
9.1 442 оценки

Metal Gear Online 2 получит режим выживания на ПК в 2023 году

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butcher69
Новости

Команда, стоящая за проектом Metal Gear Online 2 для ПК, объявила, что вернет режим выживания в 2023 году. В честь этого объявления команда также представила новый трейлер, который вы можете найти ниже.

Что же представляет собой Metal Gear Online 2 PC? По сути, это проект, который пытается восстановить сетевые функции Metal Gear Online 2 с помощью эмулятора Playstation 3, RPCS3.

Чтобы заставить режим выживания игры работать, команда должна была придумать способ реализовать выделенный хостинг серверов как можно дешевле. И им это удалось.

"Чтобы добиться этого, TriggerHappy переработала протокол одноранговой сети игры, что позволило нам разместить десятки матчей на одном сервере".

Наряду с режимом выживания команда намерена добавить различные исправления и обновления для пользовательских карт. Кроме того, игроки могут ожидать появления совершенно новой карты (она станет доступна позднее в этом году).

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
PapaFranku

ВАШУ Ж МАТЬ!!!! Как мне теперь это развидеть?!

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