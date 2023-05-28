Metal Gear Solid Delta: Snake Eater "поднимет погружение на новый уровень"

Konami уже несколько раз подчеркивала, что Metal Gear Solid Delta: Snake Eater будет точным воссозданием оригинальной MGS3, причем в грядущем ремейке даже будет сохранен сюжет и озвучка оригинала. Однако в одной области, где игра, похоже, претерпит значительные изменения, - это техническая сторона.
На самом деле, недавно Konami, используя официальный аккаунт Metal Gear в твиттере, снова рассказала об этом аспекте игры, отметив "уровень детализации, который выводит погружение в игру на новый уровень", благодаря "мощности современных систем". Твит также сопровождался внутриигровым скриншотом.
Благодаря мощности современных систем, METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER джунгли могут похвастаться уровнем детализации, который выводит погружение в игру на новый уровень
В настоящее время мало что известно о том, когда выйдет Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Тем не менее, утечки утверждают, что релиз запланирован на 2024 год.
Напоминаю, это то как видил Кодзима северную часть нашей необъятной родины)
сделали бы они вид из-за плеча при стрельбе
Скорее всего так и будет
Всё-таки прав был медведь Винни-Пух.
Ведь «план" — это очень уж хитрый предмет,
Всякая вещь или есть или нет,
А «план», я никак не пойму в чём секрет,
Он если есть, то его сразу нет.
Игры сейчас не чем не удивляют и эта не удивит, ах да удивит не будет оптимизации , но зато будет много мыла виде DLSS, FSR
кококо детализация кококо новый уровень- дай бог что бы их джунгли хоты бы на 1й CRYSIS были похожи
кстати, отличное мерило. Надо добавить в обзоры
Уровень детализации:
1. Отлично
2.Хорошо
3. Средне
4. Плохо
5. Ужасно
6. Кококо
Ну на скриншоте это уровень четвертого анчика или тлоу 2 на консолях, примерно так. Ну посмотрим гемплей. Чет пока слишком громкий заголовок.