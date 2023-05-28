Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
9 369 оценок

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater "поднимет погружение на новый уровень"

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Procy_on
Новости
Вам нужно будет подходить к каждому моменту с планом.
Вам нужно будет подходить к каждому моменту с планом.

Konami уже несколько раз подчеркивала, что Metal Gear Solid Delta: Snake Eater будет точным воссозданием оригинальной MGS3, причем в грядущем ремейке даже будет сохранен сюжет и озвучка оригинала. Однако в одной области, где игра, похоже, претерпит значительные изменения, - это техническая сторона.

На самом деле, недавно Konami, используя официальный аккаунт Metal Gear в твиттере, снова рассказала об этом аспекте игры, отметив "уровень детализации, который выводит погружение в игру на новый уровень", благодаря "мощности современных систем". Твит также сопровождался внутриигровым скриншотом.

Благодаря мощности современных систем, METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER джунгли могут похвастаться уровнем детализации, который выводит погружение в игру на новый уровень

В настоящее время мало что известно о том, когда выйдет Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Тем не менее, утечки утверждают, что релиз запланирован на 2024 год.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Just-a-your-King

Напоминаю, это то как видил Кодзима северную часть нашей необъятной родины)

0
SULIK 712

сделали бы они вид из-за плеча при стрельбе

-2
брaтанчик

Скорее всего так и будет

-2
Парамон Ильич
Вам нужно будет подходить к каждому моменту с планом

Всё-таки прав был медведь Винни-Пух.

Ведь «план" — это очень уж хитрый предмет,

Всякая вещь или есть или нет,

А «план», я никак не пойму в чём секрет,

Он если есть, то его сразу нет.

-2
The Legacy of Time

Игры сейчас не чем не удивляют и эта не удивит, ах да удивит не будет оптимизации , но зато будет много мыла виде DLSS, FSR

-2
V1RuS.pr||0

кококо детализация кококо новый уровень- дай бог что бы их джунгли хоты бы на 1й CRYSIS были похожи

-2
Oscilograf

кстати, отличное мерило. Надо добавить в обзоры

Уровень детализации:
1. Отлично

2.Хорошо

3. Средне

4. Плохо

5. Ужасно

6. Кококо

-2
Freund Benno

Ну на скриншоте это уровень четвертого анчика или тлоу 2 на консолях, примерно так. Ну посмотрим гемплей. Чет пока слишком громкий заголовок.

-3