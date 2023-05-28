Metal Gear Solid Delta: Snake Eater "поднимет погружение на новый уровень" ©

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Konami уже несколько раз подчеркивала, что Metal Gear Solid Delta: Snake Eater будет точным воссозданием оригинальной MGS3, причем в грядущем ремейке даже будет сохранен сюжет и озвучка оригинала. Однако в одной области, где игра, похоже, претерпит значительные изменения, - это техническая сторона.



На самом деле, недавно Konami, используя официальный аккаунт Metal Gear в твиттере, снова рассказала об этом аспекте игры, отметив "уровень детализации, который выводит погружение в игру на новый уровень", благодаря "мощности современных систем". Твит также сопровождался внутриигровым скриншотом.

Благодаря мощности современных систем, METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER джунгли могут похвастаться уровнем детализации, который выводит погружение в игру на новый уровень

В настоящее время мало что известно о том, когда выйдет Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Тем не менее, утечки утверждают, что релиз запланирован на 2024 год.