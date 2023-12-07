Для ритм-шутера Metal: Hellsinger вышел DLC и бесплатное обновление с режимом Орда

The Outsiders и Funcom выпустили новый DLC «Чистилище» для Metal Hellsinger и бесплатное обновление режима «Орда», давая поклонникам удостоенного множества наград и признанного критиками ритм-шутера больше того, что они любят, и новый способ игры.

Выйдите из пасти Левиафана и сразитесь с волнами все более сложных демонов на различных аренах. Между каждой волной выбирайте одно из трех усилений и превратите себя в мощную машину для уничтожения демонов. Чем дальше вы продвинетесь, тем больше отголосков пустоты вы заработаете, которые можно потратить на постоянные улучшения между запусками

Вы даже можете создать свой собственный плейлист в режиме «Орда», чтобы музыка переключалась между выбранными вами песнями при переходе на другую арену.

Если вам удастся пройти новый режим, вы будете вознаграждены новым крутым скином для Неизвестного который даст вам возможность расправить крылья и медленно скользить по земле.