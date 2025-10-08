Metaphor: ReFantazio отметит годовщину прямой трансляцией 11 октября

Издатель ATLUS и разработчик Studio Zero объявили о прямой трансляции, посвящённой годовщине игры Metaphor: ReFantazio, которая состоится 11 октября. Смотреть её можно будет на YouTube и Steam. В эфире разработчики представят специальное сообщение для фанатов, а также поделятся эксклюзивными материалами, приуроченными к празднованию первой годовщины релиза.

Помимо онлайн-трансляции, ATLUS организует публичное событие в Round1 Burbank Town Center в Калифорнии. На мероприятии, билеты на которое распроданы, фанаты смогут получить специальные подарки, встретиться с актёрами озвучивания, сделать фотографии и поучаствовать в других праздничных активностях.

Metaphor: ReFantazio вышла на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и PC через Steam и Microsoft Store. Игра установила рекорд продаж ATLUS, разойдясь одним миллионом копий в день запуска, что сделало её самой быстропродаваемой игрой издателя. На сегодняшний день продажи превысили два миллиона копий, а проект продолжает привлекать внимание игроков по всему миру благодаря уникальному сочетанию JRPG-стиля, красивого визуального исполнения и глубокой проработки мира.

Прямая трансляция и офлайн-мероприятие — отличный повод для поклонников вспомнить ключевые моменты игры и узнать новые подробности о будущем Metaphor: ReFantazio.