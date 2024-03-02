Онлайн магазин раскрыл дату выхода Metaphor: ReFantazio

Студия, принадлежащая Sega, анонсировала Metaphor: ReFantazio в июне 2023 года, представив демонстрационный трейлер во время Microsoft Xbox Games Showcase. Изначально планировалось, что этот первый новый проект Atlus за более чем десять лет появится на ПК и консолях весной 2024 года, однако Atlus и Sega затем перенесли окно выпуска на осень.

Хотя официальная дата выпуска игры до сих пор не была объявлена, один из подробных онлайн-списков, возможно, только что раскрыл ее преждевременно. На странице Metaphor: ReFantazio, недавно появившейся в гонконгской версии Microsoft Store, игра указана с датой релиза 12 октября. Хотя заполнение дат , это распространенная практика в интернет-торговле, выбор такой специфической даты вызывает вопросы, особенно учитывая ранее подтвержденный релиз этой осенью .