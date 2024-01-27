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Metro Exodus 15.02.2019
Экшен, Шутер, Выживание, Стелс, От первого лица, Постапокалипсис
8.8 5 409 оценок

Модификацию "METRO: Проводник" перенесут на движок "Метро: Исход"!

3 GAME STUDIO
Новости

Разработкой порта занимаются «3 Game Studio». Авторы обещают избавить игроков от подзагрузок на локациях и переработать локацию Москва до неузнаваемости. Осуществляется перенос при помощи официального SDK Metro: Exodus.

Процент готовности проекта составляет около 75%, а релиз состоится в течение года (приблизительно в конце июня). Напомним, что «METRO: Проводник» является первой в истории сюжетной модификацией на игру Метро.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Ну, модострой у Метро конечно очень сильно уступает Сталкеру, ну.. удачи работягам

12
remark24

Так в отличии от сталкера,тут только недавно сдк отдали

6
Real Slim Shady remark24

От всех частей метро типа? Или от Exodus?

1
3 GAME STUDIO Real Slim Shady

Только от Exodus Отдали

5
3 GAME STUDIO

Спасибо Но я только один работаю команда распалась из-за того что были разногласия в команде поэтому если кто хочет помочь пишите на почту 3gamestudiooffical@mail.ru или вк https://vk.com/threegamestudio

10
nodas 3 GAME STUDIO

Вот не получается что то у отечественных мододелов нормально моды пилить, вечно у команд какие то тёрки а затем и скандалы

1
Zlobin_Evgeny

удачи им, поглядим что получится

1