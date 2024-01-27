Разработкой порта занимаются «3 Game Studio». Авторы обещают избавить игроков от подзагрузок на локациях и переработать локацию Москва до неузнаваемости. Осуществляется перенос при помощи официального SDK Metro: Exodus.
Процент готовности проекта составляет около 75%, а релиз состоится в течение года (приблизительно в конце июня). Напомним, что «METRO: Проводник» является первой в истории сюжетной модификацией на игру Метро.
Модификацию "METRO: Проводник" перенесут на движок "Метро: Исход"!
Разработкой порта занимаются «3 Game Studio». Авторы обещают избавить игроков от подзагрузок на локациях и переработать локацию Москва до неузнаваемости. Осуществляется перенос при помощи официального SDK Metro: Exodus.
Ну, модострой у Метро конечно очень сильно уступает Сталкеру, ну.. удачи работягам
Так в отличии от сталкера,тут только недавно сдк отдали
От всех частей метро типа? Или от Exodus?
Только от Exodus Отдали
Спасибо Но я только один работаю команда распалась из-за того что были разногласия в команде поэтому если кто хочет помочь пишите на почту 3gamestudiooffical@mail.ru или вк https://vk.com/threegamestudio
Вот не получается что то у отечественных мододелов нормально моды пилить, вечно у команд какие то тёрки а затем и скандалы
удачи им, поглядим что получится