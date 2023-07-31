Вышел мод The Story Of Wingless для Metro: Exodus

Для Metro: Exodus вышел крупный мод The Story Of Wingless — один из первых, созданных с помощью официального SDK от разработчиков игры. Инструментарий представили в январе 2023 года.
«Вы играете за сталкера по кличке Бескрылый, который спрятался в хранилище за несколько минут до начала радиоактивного шторма. Шторм на этот раз был долгим — намного дольше, чем предыдущие. И кто знает, что принес ветер перемен на выжженную землю Москвы. Впереди долгий и небезопасный переход по поверхности до Павелецкого вокзала...» — говорится в описании модификации.
Для запуска The Story Of Wingless потребуется лицензионная версия игры вместе с установленным SDK.
Скачать The Story Of Wingless можно с форума Ap-Pro. Там же есть подробная инструкция по установке модфикации.
Ни в один мод по Метро не играл, в Сталкере же модов 20 прошёл.
Трейлер вообще ни о чём.