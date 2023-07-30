У авторов Metroid Dread "нет комментариев" по поводу возможного сиквела ©

Студия, создавшая Metroid: Samus Returns и Metroid Dread, испанская компания MercurySteam доказала, что способна оправдать большие ожидания, связанные с новой основной 2D-игрой Metroid. Учитывая, что обе игры - в частности, Dread - оказались успешными как с точки зрения оценок, так и с коммерческой точки зрения, неудивительно, что уже сейчас существует множество предположений о том, будет ли студия сотрудничать с Nintendo над еще одной 2D-игрой Metroid в будущем.

Сама MercurySteam, как можно догадаться, не хочет ничего говорить на эту тему. В недавней беседе с Gamereactor на вопрос о том, не готовится ли у студии продолжение Metrid Dread, генеральный директор MercurySteam Энрик Альварес (Enric Álvarez) ответил неохотно.

Ну, по поводу проектов, которыми мы занимаемся сегодня, я ничего не могу сказать. Поэтому достаточно простого "без комментариев".

Однако он отметил, что Хосе Луис, геймдиректор обеих игр MercurySteam по Metroid, по-прежнему является частью команды студии.

"Единственное, что я могу сказать, это то, что Хосе Луис по-прежнему работает в студии. И точка", - сказал Альварес.

Игра Metroid Dread была продана тиражом более 2,9 млн. экземпляров и получила практически всеобщее признание критиков и зрителей после выхода в 2021 году. Интересно, что продюсер серии Metroid Сакамото неоднократно заявлял, что хотя Dread и является завершением оригинальной 2D-эпохи серии, она не является последней 2D-версией Metroid.