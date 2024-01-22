Похоже, что Metroid Prime 4 находится на завершающем этапе разработки

Как стало известно, недавно журналисты провели небольшое расследование касательно того, в каком состоянии сейчас находится один из главных долгостроев игровой индустрии Metroid Prime 4, которая была анонсирована еще в 2017-м году.

По всей видимости фанатам долго ждать игру не придется: обнаружилось, что Nintendo проводила тестирование для обнаружения ошибок и проблем в демо-версии Metroid Prime 4 около 10 месяцев назад - это стало известно благодаря резюме Эдвина Этвелла, одного из сотрудников нанятых на аутсорсе.

Кроме того, еще одним важным событием стало открытие партнерства между Retro Studios и Next-Gen Dreams 3D, соразработчиком Hire Studio. Основной специализацией данной компании является создание креативных и наиболее сложных дебютных трейлеров для заказчиков.

Universo Nintendo считают, что эти два пункта в совокупности являются убедительным свидетельством того, что Retro Studios и Nintendo находятся на завершающей стадии производства Metroid Prime 4, которая должна быть повторно представлена публике с датой выпуска уже очень скоро. Игра почти наверняка станет одним из последних и главных эксклюзивов Nintendo Switch, жизненный цикл которой уже подходит к концу.