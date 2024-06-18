ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Metroid Prime 4 TBA
Экшен, Шутер, От первого лица
6.8 21 оценка

Появились первые официальные скриншоты Metroid Prime 4: Beyond

AceTheKing
Новости
+ ещё 12 картинок

Сегодня компания Nintendo провела презентацию Nintendo Direct, в ходе которой представила геймплейный трейлер Metroid Prime 4: Beyond - игры, которая была анонсирована целых 7 лет назад. Теперь в сети появились скриншоты игры.

В Metroid Prime 4: Beyond главной героиней снова станет Самус Аран, знаменитая охотница за головами, которая путешествует по галактике. Ей вновь придётся сражаться с врагами и решать различные головоломки.

Выход Metroid Prime 4: Beyond состоится на Nintendo Switch в 2025-м году.

2
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
erkins007

Думаю будет как и ботва кросгеном. Будет и на свич2 со старта.

1
Dark1994

Заценим на юзу))

0
Unicorling

На Wii помню проходил 2 части

0