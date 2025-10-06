Paradox сворачивает поддержку Millennia - 4X-конкурент Civilization не пережил испытание временем

Компания Paradox Interactive официально прекратила поддержку Millennia — стратегической игры в жанре 4X, которая задумывалась как альтернатива легендарной Civilization. Разработанная студией C Prompt Games, Millennia вышла всего год назад, но теперь получила свой последний, восьмой по счёту, патч.

В прощальном заявлении Paradox отметила:

«С этим обновлением мы подходим к концу эпохи. Это будет последнее обновление для Millennia. Благодарим C Prompt за их работу и поддержку игры».

Компания добавила, что прекращает активное участие в сообществах игры, но техническая поддержка и доступ к проекту сохранятся.

Финальный патч включает «исправления ошибок, обновления локализации и дополнительную поддержку модов». Среди изменений — корректная работа механики захвата регионов и восстановление очков передвижения у развёрнутых юнитов. Хотя апдейт не принёс масштабных нововведений, он устранил последние проблемы, закрывая проект на более стабильной ноте.

Millennia пыталась привнести свежий взгляд в жанр: система прогресса через эпохи, развитие городов через тайлы и гибкая экономика вызывали интерес. Однако слабый искусственный интеллект, запутанный интерфейс и нехватка контента не позволили игре закрепиться на рынке.

Так Millennia, некогда подававшая надежды как новая «цивилизация», завершает свой путь. Её эпоха, увы, оказалась короче, чем планировали создатели.