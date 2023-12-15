Создатели Don't Starve выступили издателем игры-симулятора магической школы Mind Over Magic

Mind Over Magic - это дебютная игра разработчика Sparkypants. Но вы можете узнать издателя, Klei Entertainment, как блестящую команду, стоящую за классической игрой о выживании Don't Starve (и ее не менее впечатляющим многопользовательским аналогом Don't Starve Together). Они объединили свои усилия, чтобы выпустить новую игру-симулятор.

Игра от Klei и первая от Sparkypants - это очаровательная смесь уютных магических настроений и более сложной механики выживания. Вам предстоит управлять школой магии, а это значит, что выпускники должны быть довольны и, что еще важнее, живы.

Ваши ученики будут варить зелья, выращивать экзотические растения, изучать утерянные арканы и заниматься некромантией, чтобы остановить постоянно расширяющийся смертоносный туман, поглощающий все на своем пути. Как и в пещерах Don't Starve, в игре есть смертельно опасное подземное испытание, известное как Underschool.

Вы можете приобрести Mind Over Magic в Steam уже сейчас по цене 404 рубля в рамках акции раннего доступа с 10-процентной скидкой, но у неё пока нет перевода на русский язык. На данный момент платформа от Valve получила исключительно положительные отзывы. Некоторые игроки называют новую игру "абсурдно очаровательной", которая их "заворожила", а другие говорят, что они "озадачены" тем, как приятно в нее играть.

Разработчики объясняют: "У нас еще много интересного для Mind Over Magic". Команда планирует "продолжать развивать и обновлять игру в течение 2024 года".