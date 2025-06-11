Игроки в Steam разгромили экшен MindsEye от продюсера GTA

С самого начала все, что окружало MindsEye, было неопределенностью. Игра разрабатывалась студией, созданной одним из великих креативщиков, покинувших Rockstar, Лесли Бензисом. Это была только часть метавселенной, которую они хотели создать в студии под названием Build a Rocket Boy, поскольку она была частью проекта под названием Everywhere, который должен был сформировать этот тайтл и другие идеи, задуманные в студии и за ее пределами.
Сегодня игра поступила в продажу без какого-либо предварительного анализа крупными СМИ, и с этого самого момента началось предсказуемое. MindsEye уже получила первые отзывы на своей странице Steam, и пользователи были прямолинейны, заявляя, что она является полным разочарованием с в целом отрицательными отзывами.
Некоторые пользователи прокомментировали плохую производительность версии MindsEye для ПК, а некоторые даже утверждали, что на консолях в нее можно играть только со скоростью 30 кадров в секунду с постоянными падениями, настолько, что в настоящее время она больше не доступна для покупки в Microsoft Store.
В Steam игра собрала на пике 3 302 пользователя онлайн и 330 отзывов, 30% из которых являются положительными.
Один из пользователей написал:
На RTX 3080 я должен быть в состоянии достичь 60 FPS при 1440p на высоких настройках. Нет. Я даже снизил разрешение до 1080p, и улучшений в частоте кадров НЕ было. Мало того, я снизил графические настройки до средних при 1080p, и игра все еще с трудом удерживала 60 кадров в секунду.
Слишком много заиканий и внезапно появляющихся элементов для игры, которая НЕ является открытым миром. Даже в помещениях, где не так много происходит, заикания были чрезмерными. Я думаю, что есть потенциал для отличной сюжетной игры, так как повествование кажется очень убедительным, но трудно наслаждаться продуктом, который кажется незавершенным.
Есть также те, кто жалеет, что заплатил за MindsEye, так как «эта игра работает ужасно, и мне было ужасно пытаться ее запустить. Разработчикам нужно перестать полагаться на генерацию кадров и т. д., это разрушает их работу. Я собираюсь попросить вернуть деньги».
"Разгромили", лол.
Толпа тупоголовых зумерков, для которых высшее достижение цивилизации это кп2077, сапковский-3 и позорный дивинити ориджинал син 3.
И каждый лошок норовит ввернуть про "оптимизацию". Вы хоть понимаете, что это такое, поколение егэ? Вы хоть одну инструкцию GPU знаете, или команду ассемблера? А туда же.
Что ты несёшь, кловн?
Какой же ты
Ну и сколько у тебя фпс на древнем i7 ? Раз так защищаешь игру от чела который сделал гта онлайн ему можно сказать спасибо за долгое отсутствия новых частей.
Да, с оптимизацией беда. А так, должна быть неплохая игра. Разок бы пройти, если ситуация с фпс улучшится.
Следующая игра в очереди на провал - ремейк Готики.
С чего это вдруг?
А другого можно было и не ждать от клоуна который создал гта онлайн по итогу сколько уже без гта уже не счесть лет.
Актёр конечно браво шагает по гoвну , первым сапогом в Мафию , вторым в эту. Осталось упасть лицом.
А причем тут актер, если у игры технические проблемы, он вполне мог хорошо сыграть, да и пишут же, что сюжет норм, так что претензий к нему быть не должно
так я и не сказал что он плохой актёр, я сказал что он вляпался дважды в фиговые игры, а на счёт технические проблем , уверяю, там всё куда хуже)
Тут кто-то скрин с плохими отзывами об игре скидывал. И у всех наиграл 10-20 минут. Как бы за такое короткое время какое серьезное мнение сформулировать?!
Понятное дело что по сливам игра в лучшем случае на 6-7 баллов. Но зачем же так громить то.
Эта вообще игра тянет на ранний доступ, но похоже решили не выпускать в раннем а содрать по полной так бы игра заметно дешевле была бы и вопросов было меньше.
Хех.. Помню как писали, что раз Лесли Бензис ушел из рокстар, то теперь серия гта мертва) Вот теперь можете полюбоваться, чего стоит этот Бензис без рокстар) Может, и к лучшему, что такой бездарь ушел оттуда.
А вообще я не понимаю... Этот Бензис работал в Рокстар, видел изнутри, каким должен быть качественный продукт. Он что, выпуская свою игру в релиз, не видел что игра сырая? Или какие цели он преследовал?
А чем стала Рокстар без него. Мы видим. Впрочем, чем стала рокстар уже давно видно. Например, продажей одного и того же по 10 раз. В этом плане та же ГТА может потягаться со Свитками. Причём как мы видели на примере ремастеров дефен-идишон это даже забавно как у них с качеством сегодня по сравнению с качеством вчера. Об этом, разумеется, пиарщики компании и фанаты предпочитают не вспоминать.
p.s. терпеть не могу когда раз за разом читаю пиар лапшу и чёрную её версию от конкурентов. Вот и приходится последних в их же дерьмо носом сувать.
Ну, теперь патч за патчем
или закрытие студии через месяц
Не закроется. Тут над сюжетом поработали. Если и техническую часть доведут до ума, то может быть и успех.
какой успех, 3 тысячи онлайн в стиме, это провал полный, никому она не нужна будет уже никогда
Ну что же опять Линкольн Клей всё запорол
бля, я такое гов***е видел с оптимизацией, только в году 2015....