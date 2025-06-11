Игроки в Steam разгромили экшен MindsEye от продюсера GTA

С самого начала все, что окружало MindsEye, было неопределенностью. Игра разрабатывалась студией, созданной одним из великих креативщиков, покинувших Rockstar, Лесли Бензисом. Это была только часть метавселенной, которую они хотели создать в студии под названием Build a Rocket Boy, поскольку она была частью проекта под названием Everywhere, который должен был сформировать этот тайтл и другие идеи, задуманные в студии и за ее пределами.

Сегодня игра поступила в продажу без какого-либо предварительного анализа крупными СМИ, и с этого самого момента началось предсказуемое. MindsEye уже получила первые отзывы на своей странице Steam, и пользователи были прямолинейны, заявляя, что она является полным разочарованием с в целом отрицательными отзывами.

Некоторые пользователи прокомментировали плохую производительность версии MindsEye для ПК, а некоторые даже утверждали, что на консолях в нее можно играть только со скоростью 30 кадров в секунду с постоянными падениями, настолько, что в настоящее время она больше не доступна для покупки в Microsoft Store.

В Steam игра собрала на пике 3 302 пользователя онлайн и 330 отзывов, 30% из которых являются положительными.

Один из пользователей написал:

На RTX 3080 я должен быть в состоянии достичь 60 FPS при 1440p на высоких настройках. Нет. Я даже снизил разрешение до 1080p, и улучшений в частоте кадров НЕ было. Мало того, я снизил графические настройки до средних при 1080p, и игра все еще с трудом удерживала 60 кадров в секунду.



Слишком много заиканий и внезапно появляющихся элементов для игры, которая НЕ является открытым миром. Даже в помещениях, где не так много происходит, заикания были чрезмерными. Я думаю, что есть потенциал для отличной сюжетной игры, так как повествование кажется очень убедительным, но трудно наслаждаться продуктом, который кажется незавершенным.

Есть также те, кто жалеет, что заплатил за MindsEye, так как «эта игра работает ужасно, и мне было ужасно пытаться ее запустить. Разработчикам нужно перестать полагаться на генерацию кадров и т. д., это разрушает их работу. Я собираюсь попросить вернуть деньги».