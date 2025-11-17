Metacritic назвал главные игровые разочарования 2025 года: MindsEye - худший релиз сезона

Игровая индустрия в 2025 году подарила немало ярких хитов. Но вместе с выдающимися проектами на рынок вышли и такие игры, которые стали настоящими разочарованиями. Именно им Metacritic посвятил свежий антирейтинг, собрав самые низкооценённые релизы года.

Главным провалом стала MindsEye — первый проект студии Build a Rocket Boy под руководством Лесли Бензиеса, одного из ключевых создателей GTA. Ожидания были огромными, но результат оказался катастрофическим: технические баги, сломанные механики и общее ощущение сырости привели к рейтингу 37 баллов. Ситуация усугубилась настолько, что PlayStation начала оформлять массовые возвраты денег — шаг, который происходит лишь в исключительных случаях и напоминает печально известный запуск Cyberpunk 2077.

На втором месте расположилась Tamagotchi Plaza (43 балла) от Bandai Namco. Авторы рассчитывали на силу ностальгии, но получили обвинения в бедности контента и бесконечной повторяемости мини-игр.

Топ-10 худших игр 2025 года по версии Metacritic:

• MindsEye (PC) — 37

• Tamagotchi Plaza (Switch 2) — 43

• Ambulance Life: A Pandemic Simulator (PS5) — 44

• Scar-Lead Salvation (PS5) — 44

• Captain Blood (PC) — 50

• Neptunia Riders VS Dogoos (PS5) — 51

• Hunter x Hunter: Nen x Impact — 53

• Bubsy in: The Purrfect Collection (PS5) — 53

• Nintendo Switch 2 Welcome Tour — 54

• Fast & Furious: Arcade Edition (PS5) — 55