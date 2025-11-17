ЧАТ ИГРЫ
MindsEye 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От третьего лица
5.1 327 оценок

Metacritic назвал главные игровые разочарования 2025 года: MindsEye - худший релиз сезона

butcher69 butcher69

Игровая индустрия в 2025 году подарила немало ярких хитов. Но вместе с выдающимися проектами на рынок вышли и такие игры, которые стали настоящими разочарованиями. Именно им Metacritic посвятил свежий антирейтинг, собрав самые низкооценённые релизы года.

Главным провалом стала MindsEye — первый проект студии Build a Rocket Boy под руководством Лесли Бензиеса, одного из ключевых создателей GTA. Ожидания были огромными, но результат оказался катастрофическим: технические баги, сломанные механики и общее ощущение сырости привели к рейтингу 37 баллов. Ситуация усугубилась настолько, что PlayStation начала оформлять массовые возвраты денег — шаг, который происходит лишь в исключительных случаях и напоминает печально известный запуск Cyberpunk 2077.

На втором месте расположилась Tamagotchi Plaza (43 балла) от Bandai Namco. Авторы рассчитывали на силу ностальгии, но получили обвинения в бедности контента и бесконечной повторяемости мини-игр.

Топ-10 худших игр 2025 года по версии Metacritic:

• MindsEye (PC) — 37

Tamagotchi Plaza (Switch 2) — 43

• Ambulance Life: A Pandemic Simulator (PS5) — 44

• Scar-Lead Salvation (PS5) — 44

Captain Blood (PC) — 50

• Neptunia Riders VS Dogoos (PS5) — 51

Hunter x Hunter: Nen x Impact — 53

• Bubsy in: The Purrfect Collection (PS5) — 53

• Nintendo Switch 2 Welcome Tour — 54

• Fast & Furious: Arcade Edition (PS5) — 55

Комментарии:  25
luVol

Я бы блэк опс 7 поставил на 1 место. Все же игра куда известнее, сделанная без какой либо души в чем либо с помощью нейронок, как ААА игра.

ant 36436
по версии Metacritic

если скучно иди ставь

Gangsta_Dan

а ты играл?)

Great-heartedElio Gangsta_Dan

смысл играть если так понятно, что шляпа

Wing42

Ещё ж есть Блэк Кокс 7 и Бородалендс 4. Как бы MindsEye он ноунеймов вышла ну и хер бы с ней, уже забыта, а номерные сиквелы известных франшиз, качество которых просто отвратительно, западают игрокам в душу надолго.

Константин335

Ну в Борде 4 только с технической стороны все не очень, но в остальном же хорошая игра. А в Mindseye все плохо, как с технической, с геймплейной и сюжетной частью

Wing42 Константин335
но в остальном же хорошая игра

В чём в остальном? В истории и геймплее? Ну не знаю, вкусовщина, конечно, но сейчас такое подойдёт только людям с очень низкими стандартами качества. В игре вроде как нет фирменной чернухи, трэшака и юмора, это правда?

Константин335

Да я очень ждал Mindseye, тем более от Лесли Бензиса, и как же я потом разочаровался когда поиграл

3
Grazy__Rock

То же было интересно из-за Бензиса,и даже жалко что так вышло, потом почитал почему так вышло и что планировалось изначально и эмпатия рассеялась, оно заслужило провала. Бензис вообще не понимает что сделало Рокстаров великими, он был талантливым управленцем а не геймдизайнером, главные по качествеу это всё таки Хаузеры, остальные заменяемые (кроме разве что Лазло). Вот ли Дэн обделается со своей независимой игрой тогда будет грустно

ЛИДЕР УБИТ

Любимая игра челика с ником Ahnx, сразу видно нулевой как и игра)

2
Tiger Goose

Команде MindsEye или тем, кто ещё остался в ней, нужно хотя бы починить оптимизацию игры.

K0t Felix
MNM 777

Хоть бы перевел что там написано )

WerGC

Fast & Furious: Arcade Edition это точно хуже

dartender
Да ладно!

MNM 777

прямо одно лицо с Принцем Персии из ремейка )

Neko-Aheron

Сюда бы еще и Тарков))

