MindsEye получила пробную версию с бесплатным стартовым набором

Компания Build a Rocket Boy выпустила своего рода пробную версию MindsEye с бесплатным стартовым набором, который представляет собой введение в игру с использованием нескольких бесплатных элементов, которые можно расширить, купив полную версию.

Это своего рода расширенная демоверсия, которая, тем не менее, дает несколько элементов для понимания сути этой экшен-игры с открытым миром, вызвавшей немало обсуждений в последние месяцы и знакомящей нас с «постоянно развивающимся опытом MindsEye», как говорится в описании этого набора.

В этом наборе игроки могут впервые познакомиться с разнообразием испытаний, сценариев выживания и боевых столкновений в Arcadia, от наземных гонок до небесных, предлагая новые возможности игры даже после завершения кампании.

Если быть точным, бесплатный стартовый набор Arcadia содержит: