MindsEye получила пробную версию с бесплатным стартовым набором

Компания Build a Rocket Boy выпустила своего рода пробную версию MindsEye с бесплатным стартовым набором, который представляет собой введение в игру с использованием нескольких бесплатных элементов, которые можно расширить, купив полную версию.
Это своего рода расширенная демоверсия, которая, тем не менее, дает несколько элементов для понимания сути этой экшен-игры с открытым миром, вызвавшей немало обсуждений в последние месяцы и знакомящей нас с «постоянно развивающимся опытом MindsEye», как говорится в описании этого набора.
В этом наборе игроки могут впервые познакомиться с разнообразием испытаний, сценариев выживания и боевых столкновений в Arcadia, от наземных гонок до небесных, предлагая новые возможности игры даже после завершения кампании.
Если быть точным, бесплатный стартовый набор Arcadia содержит:
- Демонстрационную миссию «Робин Гуд» из кампании;
- Доступ к серии миссий и испытаний ARCADIA, регулярно обновляемых;
На торрент маркете пробная версия легко можно скачать но нафиг надо даже время на это тратить нет ни какого желания.
Тебя никто не заставляет.
тебя никто не заставляет тут находиться и писать всякую хрень
класс!!!лучший проект года
и пианер! 2 легенды
он ищо не вышел)
Судя по отзывам, которые были за последние 30 дней у игры следующая ситуация в данный момент: Она как бы стала лучше в разы чем было на релизе, но ещё нужно очень сильно постараться не опустить планку и чинить её. Вряд ли будет эффект No Man's Sky, но чудеса случаются...
Оно живое
А зачем? // Александр Ковалёв