MindsEye 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От третьего лица
5.1 332 оценки

MindsEye получила пробную версию с бесплатным стартовым набором

monk70 monk70

Компания Build a Rocket Boy выпустила своего рода пробную версию MindsEye с бесплатным стартовым набором, который представляет собой введение в игру с использованием нескольких бесплатных элементов, которые можно расширить, купив полную версию.

Это своего рода расширенная демоверсия, которая, тем не менее, дает несколько элементов для понимания сути этой экшен-игры с открытым миром, вызвавшей немало обсуждений в последние месяцы и знакомящей нас с «постоянно развивающимся опытом MindsEye», как говорится в описании этого набора.

В этом наборе игроки могут впервые познакомиться с разнообразием испытаний, сценариев выживания и боевых столкновений в Arcadia, от наземных гонок до небесных, предлагая новые возможности игры даже после завершения кампании.

Если быть точным, бесплатный стартовый набор Arcadia содержит:

  • Демонстрационную миссию «Робин Гуд» из кампании;
  • Доступ к серии миссий и испытаний ARCADIA, регулярно обновляемых;
18
15
Комментарии:  15
kotasha

На торрент маркете пробная версия легко можно скачать но нафиг надо даже время на это тратить нет ни какого желания.

4
JustA_NiceGuy

Тебя никто не заставляет.

5
RetroGooner
5
InkubatorKlef JustA_NiceGuy

тебя никто не заставляет тут находиться и писать всякую хрень

2
ДаДжи

класс!!!лучший проект года

3
ЛИДЕР УБИТ

и пианер! 2 легенды

3
ДаДжи ЛИДЕР УБИТ

он ищо не вышел)

2
gameplaynostalgia

Судя по отзывам, которые были за последние 30 дней у игры следующая ситуация в данный момент: Она как бы стала лучше в разы чем было на релизе, но ещё нужно очень сильно постараться не опустить планку и чинить её. Вряд ли будет эффект No Man's Sky, но чудеса случаются...

3
JIoMTuK

Оно живое

1
Demian Averon
1
Пользователь ВКонтакте

А зачем? // Александр Ковалёв