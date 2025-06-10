Состоялся релиз MindsEye - экшена от экс-продюсера GTA

Студия Build A Rocket Boy, основанная экс-продюсером GTA Лесли Бензисом, выпустила MindsEye - сюжетный экшен в стиле киберпанк с элементами шутера и триллера. PC-версия вышла без защиты и уже появилась в сети - об этом сообщила группа RUNE.

Главный герой игры - Джейкоб Диас, бывший оперативник спецназа с имплантом MindsEye, хранящим его заблокированные воспоминания. В процессе расследования он сталкивается с заговором глобального масштаба.

Игра уже доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S по цене $60, но без локализации на русский язык.