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MindsEye 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От третьего лица
7 108 оценок

Состоялся релиз MindsEye - экшена от экс-продюсера GTA

AceTheKing AceTheKing

Студия Build A Rocket Boy, основанная экс-продюсером GTA Лесли Бензисом, выпустила MindsEye - сюжетный экшен в стиле киберпанк с элементами шутера и триллера. PC-версия вышла без защиты и уже появилась в сети - об этом сообщила группа RUNE.

Главный герой игры - Джейкоб Диас, бывший оперативник спецназа с имплантом MindsEye, хранящим его заблокированные воспоминания. В процессе расследования он сталкивается с заговором глобального масштаба.

Игра уже доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S по цене $60, но без локализации на русский язык.

30
48
Комментарии: 48
Ваш комментарий
Hall_1920

Урааа, праздник! 3 фпс ждите меня!

15
Demian Averon
9
bysaturn

Зачем?

Sunsh1ne98

Зачем покупать, если можно потерпеть пару часов и скачать бесплатно? Мда...

5
GayFish

Посмотрел прохождения, игра выглядит как второсортный мусор, геймлей, анимации и постановка на уровне посредственных игр времен PS2, но все это в оболочке типа современной графики с ужасной производительностью на консолях.

Короче, это скорее всего первая и последняя игра этой студии, ну и хорошо, игры они делать не умеют, пусть и не занимаются этим больше.

9
Ahnx

Один из главных релизов этого года.

P.S. Какая же быдлятина пишет в камментах... слов нет.

7
Partenavia

Мощный релиз с 3.5 тыс онлайном

1
Миханик Шестеренкин

Твой кумир обгадился и не можешь теперь этого принять, не быдло ты наш обиженный?

1
Diablonos

Выглядит как третьесортный жидкий кал из Division и Watch_Dogs от экс-продюсера GTA.

Даже не буду портить SSD качая этот мусор.

6
Случайный Игрок

ЖТА такой же кал, только более высокого сорта

5
Carissa7517

Интересно, как скоро GamesVoice откроют сбор на озвучку

5
Hall_1920

завтра в 3

Maksim_33rus

этот хлам они не переводят

суперхрен Maksim_33rus

Та ладно. Они перевели даже сраную хогвартс нигерси. Хотя казалось бы да? Ну вот кому она нужна, разве что детям или скуфам, которые в детстве смотрели про Гарика Потного фильмы.

2
Sunsh1ne98

Жду в зелёном Стиме)

5
Max P

Уже там.

My life is a game

у игры негативные отзывы пошли

5
Night Driving Avenger

Хотелось бы верить что получилась крепкая игра, но чет подозрительно что рецензий все еще нет, видимо есть что скрывать. Да и то как разрабы реагировали на слухи про проблемное состояние игры уверенности не прибавило.

4
vegas99

Что то в Укр PSN Store нет этой игры почему-то, странно.

3
cthulhu42

Санкции)))

3
MagnanimousCecil

Пнх

2
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