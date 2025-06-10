Состоялся релиз MindsEye - экшена от экс-продюсера GTA

Студия Build A Rocket Boy, основанная экс-продюсером GTA Лесли Бензисом, выпустила MindsEye - сюжетный экшен в стиле киберпанк с элементами шутера и триллера. PC-версия вышла без защиты и уже появилась в сети - об этом сообщила группа RUNE.
Главный герой игры - Джейкоб Диас, бывший оперативник спецназа с имплантом MindsEye, хранящим его заблокированные воспоминания. В процессе расследования он сталкивается с заговором глобального масштаба.
Игра уже доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S по цене $60, но без локализации на русский язык.
Урааа, праздник! 3 фпс ждите меня!
Зачем?
Зачем покупать, если можно потерпеть пару часов и скачать бесплатно? Мда...
Посмотрел прохождения, игра выглядит как второсортный мусор, геймлей, анимации и постановка на уровне посредственных игр времен PS2, но все это в оболочке типа современной графики с ужасной производительностью на консолях.
Короче, это скорее всего первая и последняя игра этой студии, ну и хорошо, игры они делать не умеют, пусть и не занимаются этим больше.
Один из главных релизов этого года.
P.S. Какая же быдлятина пишет в камментах... слов нет.
Мощный релиз с 3.5 тыс онлайном
Твой кумир обгадился и не можешь теперь этого принять, не быдло ты наш обиженный?
Выглядит как третьесортный жидкий кал из Division и Watch_Dogs от экс-продюсера GTA.
Даже не буду портить SSD качая этот мусор.
ЖТА такой же кал, только более высокого сорта
Интересно, как скоро GamesVoice откроют сбор на озвучку
завтра в 3
этот хлам они не переводят
Та ладно. Они перевели даже сраную хогвартс нигерси. Хотя казалось бы да? Ну вот кому она нужна, разве что детям или скуфам, которые в детстве смотрели про Гарика Потного фильмы.
Жду в зелёном Стиме)
Уже там.
у игры негативные отзывы пошли
Хотелось бы верить что получилась крепкая игра, но чет подозрительно что рецензий все еще нет, видимо есть что скрывать. Да и то как разрабы реагировали на слухи про проблемное состояние игры уверенности не прибавило.
Что то в Укр PSN Store нет этой игры почему-то, странно.
Санкции)))
Пнх