Известные герои мультфильмов Disney появились в Minecraft

Популярная песочница Minecraft получила неожиданный кроссовер со сказочным миром Disney. Игроки смогут отправиться в путешествие по уже знакомым локациям из мультфильмов и встретить там культовых персонажей. Каждый из новых миров обещает подарить уникальный набор сюжетных заданий и увлекательных головоломок, наполненных отсылками к проектам Disney.
В новом кроссовере Minecraft игроки получат возможность погрузиться в шесть уникальных приключений. Для исследования будут доступны миры "Король Лев", "Белоснежка", "Алиса в стране чудес", "Красавица и Чудовище", "Аладдин" и "Русалочка". Каждый из них точно воссоздает памятные локации из мультфильмов вместе с их главными персонажами.
Исследуйте родные места Аладдина и море русалочки Ариэль. Помогите Белоснежке или прогуляйтесь с Алисой по Стране чудес. У вас даже есть возможность повстречать Симбу в саванне или пообедать с Белль и Чудовищем в замке!
Мир приключений Disney уже доступен во внутриигровом магазине Minecraft. Отправиться в новые приключения можно на ПК и консолях.
А чего это русалочку не чёрную добавили?
Потому что новая - это не русалочка, а поделка из дурно пахнущей коричневой субстанции.
Вполне вероятно, что проще уже сказать, что не появлялось в стилистике майнкрафта, есть даже тот же сталкер.
И как всегда не бесплатно. Мда...
конечно, кто за бесплатно пахает?
Жду еще ETS2 в minecraft