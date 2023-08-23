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Minecraft 09.05.2009
8.4 4 114 оценок

Известные герои мультфильмов Disney появились в Minecraft

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Gutsz
Новости

Популярная песочница Minecraft получила неожиданный кроссовер со сказочным миром Disney. Игроки смогут отправиться в путешествие по уже знакомым локациям из мультфильмов и встретить там культовых персонажей. Каждый из новых миров обещает подарить уникальный набор сюжетных заданий и увлекательных головоломок, наполненных отсылками к проектам Disney.

В новом кроссовере Minecraft игроки получат возможность погрузиться в шесть уникальных приключений. Для исследования будут доступны миры "Король Лев", "Белоснежка", "Алиса в стране чудес", "Красавица и Чудовище", "Аладдин" и "Русалочка". Каждый из них точно воссоздает памятные локации из мультфильмов вместе с их главными персонажами.

Исследуйте родные места Аладдина и море русалочки Ариэль. Помогите Белоснежке или прогуляйтесь с Алисой по Стране чудес. У вас даже есть возможность повстречать Симбу в саванне или пообедать с Белль и Чудовищем в замке!

Мир приключений Disney уже доступен во внутриигровом магазине Minecraft. Отправиться в новые приключения можно на ПК и консолях.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Кибербананька

А чего это русалочку не чёрную добавили?

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Lanre V

Потому что новая - это не русалочка, а поделка из дурно пахнущей коричневой субстанции.

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TitanSteel

Вполне вероятно, что проще уже сказать, что не появлялось в стилистике майнкрафта, есть даже тот же сталкер.

0
FroZZyChannel

И как всегда не бесплатно. Мда...

0
Ronbfd1

конечно, кто за бесплатно пахает?

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Ronbfd1

Жду еще ETS2 в minecraft

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