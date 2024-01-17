В новом бесплатном дополнении для Minecraft можно исследовать удивительный животный мир

Разработчики из студии Mojang порадовали фанатов популярной песочницы Minecraft новым контентным дополнением, которое вышло уже сегодня и доступно всем желающим бесплатно. Свежее DLC добавляет в игру возможность играть за различных животных из реального мира в нескольких биомах, чтобы у игроков была возможность на себе познать удивительные возможности дикой природы. Все нововведения аддона создатели показали в обзорном трейлере.
Новое дополнение с подзаголовком "The Planet Earth III DLC" посвящено документальному сериалу "Планета Земля III" от BBC, где раскрываются тайны дикой природы, начиная от глубоких океанов и заканчивая самыми высокими уголками планеты Земля. Игроки смогут лично погрузиться в животный мир и испытать на себе роль хищника и добычи, от пушного тюленя до африканского леопарда и пчелы. Узнайте, как переплетаются жизни этих животных.
В игру было добавлено несколько биомов, сценариев для игры и полевая станция BBC Planet Earth. С полевой станции игроки могут выбрать, в каком биоме хотят играть, посмотреть, какие животные там живут, и выбрать одно из ряда занятий. За каждое завершенное действие можно получить награду для украшения Центра полевой станции, такие как внутриигровые трофеи, предметы одежды и многое другое.
Животные играют за животных (сорри зря быканул)