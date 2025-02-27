Warner Bros представили финальный трейлер фильма Minecraft

Кинокомпания Warner Bros. выпустила финальный трейлер фильма «Minecraft в кино».

В главных ролях снялись Джейсон Момоа и Джек Блэк. К ним присоединились Эмма Майерс (известная по сериалу «Уэнсдэй»), номинированная на «Оскар» Даниэль Брукс («Цвет пурпурный»), Себастьян Хансен («Просто помиловать», «История Лизи») и Дженнифер Кулидж.

Сюжет фильма рассказывает о Гаррете, Натали, Доун и Генри, которые неожиданно оказываются в загадочном мире, состоящем из кубов. Их проводником становится опытный путешественник Стив, прекрасно знающий этот необычный мир.

Премьера фильма в кинотеатрах состоится 4 апреля 2025 года.