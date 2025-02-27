ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Minecraft 09.05.2009
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Кооператив
8.6 8 190 оценок

Warner Bros представили финальный трейлер фильма Minecraft

RedDay13
Новости

Кинокомпания Warner Bros. выпустила финальный трейлер фильма «Minecraft в кино».

В главных ролях снялись Джейсон Момоа и Джек Блэк. К ним присоединились Эмма Майерс (известная по сериалу «Уэнсдэй»), номинированная на «Оскар» Даниэль Брукс («Цвет пурпурный»), Себастьян Хансен («Просто помиловать», «История Лизи») и Дженнифер Кулидж.

Сюжет фильма рассказывает о Гаррете, Натали, Доун и Генри, которые неожиданно оказываются в загадочном мире, состоящем из кубов. Их проводником становится опытный путешественник Стив, прекрасно знающий этот необычный мир.

Премьера фильма в кинотеатрах состоится 4 апреля 2025 года.

-4
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
MaxBlacksmith

Минусуйте новость сколько хотите:D

Фильм то явно для детишек - они не контингент этого сайта.

0
Lelik_mc_kawai

Выглядит прикольно, почти канонично! это типо игроки попали в мир майнкрафт, встретили Стива?

0
Deowar

По фиг, всё равно все скачают и глянут этот фильм, не покупая билеты))

0
пекабир

огонь

-1
K0t Felix

Все так, да не так

-1
Max Rolens

Самый тупой способ просрать деньги... буквально

-4
Freund Benno

Слышал чтонибудь про вкусовщину?

1