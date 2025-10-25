Warner Bros продвигает Джека Блэка на Оскар за роль в фильме Minecraft

Студия Warner Bros. начала кампанию по продвижению фильма Minecraft на соискание премии Оскар. Особое внимание уделяется Джеку Блэку, которого студия выдвигает на номинацию в категории Лучший актер за его главную роль.
Несмотря на сдержанные отзывы критиков, экранизация популярной видеоигры показала хорошие результаты в прокате, что, по-видимому, укрепило уверенность студии в проекте. Помимо Джека Блэка, Warner Bros. предлагает рассмотреть кандидатуру режиссера Джареда Хесса на премию за Лучшую режиссуру. Также на различные актерские номинации выдвинуты Джейсон Момоа, Эмма Майерс, Даниэль Брукс, Дженнифер Кулидж и Себастьян Хансен.
Кампания For Your Consideration также включает технические категории, такие как операторская работа, монтаж и работа художника-постановщика. Стоит отметить, что подача заявки не гарантирует номинацию, так как окончательное решение принимается членами киноакадемии в ходе голосования.
На своей официальной странице для соискателей Warner Bros. также продвигает и другие свои картины, включая Супермен, Микки 17 и Грешники.
что игра гвно, что фильм … и такой успех… просто рофл
Ну для детей же сделано!
Для детей и взрослых, пфф главное интерес чтоб был.
Сам фильм не смотрел, но там жуткий мискаст. Нахрена там всех их позвали? Что там происходит? Зачем лбди на это тратили время?
Я ниче не тратил, просто скипнул
так я про людей кто тратил время
Что бы срубить несколько сотен млнов $.
Конечно, почему бы и нет?))
Дааа, там сейчас как-раз одно💩 и награждают
шутки для подростков просто огонь, по полу катаются
Второй Оскар вручить Момоа.
На золотую малину, разве что.
"Грешники" в номинации "Самый чёрный фильм" идут?
грешники ахахах))
Ну среди остальных вариантов Майнкрафт фильм еще более менее нормальный (Не согласны - пишите ответ)
Вполне забавный и интересный фильм, местами смешной, хотя когда начинал егего смотреть то отношение было нейтральное
История повторяется как с Ди Каприо, что-бы ну дайте уже хоть за что-то Оскар, но если 2й реально снимался еще в нормальных картинах и было удивительно почему его ему не давали, то этот ну просто шут и за что ему давать награду , вообще не понятно.