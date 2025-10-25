Warner Bros продвигает Джека Блэка на Оскар за роль в фильме Minecraft

Студия Warner Bros. начала кампанию по продвижению фильма Minecraft на соискание премии Оскар. Особое внимание уделяется Джеку Блэку, которого студия выдвигает на номинацию в категории Лучший актер за его главную роль.

Несмотря на сдержанные отзывы критиков, экранизация популярной видеоигры показала хорошие результаты в прокате, что, по-видимому, укрепило уверенность студии в проекте. Помимо Джека Блэка, Warner Bros. предлагает рассмотреть кандидатуру режиссера Джареда Хесса на премию за Лучшую режиссуру. Также на различные актерские номинации выдвинуты Джейсон Момоа, Эмма Майерс, Даниэль Брукс, Дженнифер Кулидж и Себастьян Хансен.

Кампания For Your Consideration также включает технические категории, такие как операторская работа, монтаж и работа художника-постановщика. Стоит отметить, что подача заявки не гарантирует номинацию, так как окончательное решение принимается членами киноакадемии в ходе голосования.

На своей официальной странице для соискателей Warner Bros. также продвигает и другие свои картины, включая Супермен, Микки 17 и Грешники.