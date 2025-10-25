ЧАТ ИГРЫ
Minecraft 09.05.2009
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Кооператив
Warner Bros продвигает Джека Блэка на Оскар за роль в фильме Minecraft

Extor Menoger Extor Menoger

Студия Warner Bros. начала кампанию по продвижению фильма Minecraft на соискание премии Оскар. Особое внимание уделяется Джеку Блэку, которого студия выдвигает на номинацию в категории Лучший актер за его главную роль.

Несмотря на сдержанные отзывы критиков, экранизация популярной видеоигры показала хорошие результаты в прокате, что, по-видимому, укрепило уверенность студии в проекте. Помимо Джека Блэка, Warner Bros. предлагает рассмотреть кандидатуру режиссера Джареда Хесса на премию за Лучшую режиссуру. Также на различные актерские номинации выдвинуты Джейсон Момоа, Эмма Майерс, Даниэль Брукс, Дженнифер Кулидж и Себастьян Хансен.

Кампания For Your Consideration также включает технические категории, такие как операторская работа, монтаж и работа художника-постановщика. Стоит отметить, что подача заявки не гарантирует номинацию, так как окончательное решение принимается членами киноакадемии в ходе голосования.

На своей официальной странице для соискателей Warner Bros. также продвигает и другие свои картины, включая Супермен, Микки 17 и Грешники.

Wolfenstein

что игра гвно, что фильм … и такой успех… просто рофл

15
Дроникс

Ну для детей же сделано!

Беккер5443 Дроникс

Для детей и взрослых, пфф главное интерес чтоб был.

-zotik-

Сам фильм не смотрел, но там жуткий мискаст. Нахрена там всех их позвали? Что там происходит? Зачем лбди на это тратили время?

5
K0t Felix

Я ниче не тратил, просто скипнул

1
-zotik- K0t Felix

так я про людей кто тратил время

Миханик Шестеренкин

Что бы срубить несколько сотен млнов $.

Costollom
Warner Bros продвигает Джека Блэка на Оскар за роль в фильме Minecraft

Конечно, почему бы и нет?))

2
ka27

Дааа, там сейчас как-раз одно💩 и награждают

шутки для подростков просто огонь, по полу катаются

1
Costollom ka27

Второй Оскар вручить Момоа.

1
K0t Felix
1
Миханик Шестеренкин

На золотую малину, разве что.

1
BrokVud

"Грешники" в номинации "Самый чёрный фильм" идут?

gilian137

грешники ахахах))

Yielding Arts

Ну среди остальных вариантов Майнкрафт фильм еще более менее нормальный (Не согласны - пишите ответ)

CRAZY rock GAME

Вполне забавный и интересный фильм, местами смешной, хотя когда начинал егего смотреть то отношение было нейтральное

Kokoprime1991

История повторяется как с Ди Каприо, что-бы ну дайте уже хоть за что-то Оскар, но если 2й реально снимался еще в нормальных картинах и было удивительно почему его ему не давали, то этот ну просто шут и за что ему давать награду , вообще не понятно.

