Пираты взломали Minecraft Legends в день релиза

Пираты взломали Minecraft Legends 18 апреля — прямо в день релиза. Игра, которая официально не вышла в России, но получила полную русскоязычную локализацию, уже появилась на торрент-трекерах

Minecraft Legends — стратегия во вселенной Minecraft. Игрокам предстоит управлять армией, добывать ресурсы, строить базу и отражать атаки пиглинов, которые хотят разрушить Верхний мир. Игра доступна на PC, PlayStation 4 и 5, Nintendo Switch, а также на Xbox One и Xbox Series.

Новинка получила преимущественно положительные оценки от пользователей Steam — у нее 73% положительных отзывов. Рейтинг PC-версии Minecraft Legends на Metacritic на момент написания заметки равен 69 баллам из 100.