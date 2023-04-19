Minecraft Legends 18.04.2023
7.6 14 оценок

Пираты взломали Minecraft Legends в день релиза

dear mum
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Пираты взломали Minecraft Legends 18 апреля — прямо в день релиза. Игра, которая официально не вышла в России, но получила полную русскоязычную локализацию, уже появилась на торрент-трекерах

Minecraft Legends — стратегия во вселенной Minecraft. Игрокам предстоит управлять армией, добывать ресурсы, строить базу и отражать атаки пиглинов, которые хотят разрушить Верхний мир. Игра доступна на PC, PlayStation 4 и 5, Nintendo Switch, а также на Xbox One и Xbox Series.

Новинка получила преимущественно положительные оценки от пользователей Steam — у нее 73% положительных отзывов. Рейтинг PC-версии Minecraft Legends на Metacritic на момент написания заметки равен 69 баллам из 100.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
XBoy360

Всегда думал, что взламывают игры хакеры, а уже пираты эти игры качают.

4
Boris Kodak

хакеры уже давно написали инструмент для взлома игр стима у которых нет защиты, так что любой может их "взломать"

исправьте если ошибаюсь

1
Jarvis666

Взломали игру без защиты

4
Mr.DOOM

Спасибо, не надо.

1
tvorog8088

Для детишек, я это и на халяву не буду качать.

0
Tiberiym

Взломали? Громко сказано, там кроме стимовской проверки не было защиты, а она обходится заменой одного файла, это даже не взлом по сути.

0