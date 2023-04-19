Пираты взломали Minecraft Legends в день релиза

Пираты взломали Minecraft Legends 18 апреля — прямо в день релиза. Игра, которая официально не вышла в России, но получила полную русскоязычную локализацию, уже появилась на торрент-трекерах
Minecraft Legends — стратегия во вселенной Minecraft. Игрокам предстоит управлять армией, добывать ресурсы, строить базу и отражать атаки пиглинов, которые хотят разрушить Верхний мир. Игра доступна на PC, PlayStation 4 и 5, Nintendo Switch, а также на Xbox One и Xbox Series.
Новинка получила преимущественно положительные оценки от пользователей Steam — у нее 73% положительных отзывов. Рейтинг PC-версии Minecraft Legends на Metacritic на момент написания заметки равен 69 баллам из 100.
Всегда думал, что взламывают игры хакеры, а уже пираты эти игры качают.
хакеры уже давно написали инструмент для взлома игр стима у которых нет защиты, так что любой может их "взломать"
исправьте если ошибаюсь
Взломали игру без защиты
Спасибо, не надо.
Для детишек, я это и на халяву не буду качать.
Взломали? Громко сказано, там кроме стимовской проверки не было защиты, а она обходится заменой одного файла, это даже не взлом по сути.