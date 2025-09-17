Разработчики выпустили новый патч и поделились планами развития ролевой игры Mirthwood

Разработчики Bad Ridge Games и издатель V Publishing поделились планами развития ролевой игры Mirthwood, пообещав насыщенную череду обновлений до конца 2025 года.

В свежем сентябрьском патче авторы сосредоточились на комфорте: улучшили производительность, переработали ранние квесты, снизили стоимость животных, увеличили ассортимент семян и добавили более доступное, хоть и медленное, средство передвижения. Кроме того, теперь можно расширять инвентарь инструментов и получать удобные уведомления HUD о важных событиях вроде голода или изношенного оружия.

Но куда больше внимания привлекают будущие обновления.

Обновление Foundations (конец октября): фестивали, мировые события, случайные встречи, домашние животные и даже смертность NPC сделают мир более живым.

Многопользовательский режим (ноябрь): долгожданный онлайн позволит играть вместе и расширит социальный опыт.

Расширение Моряки (декабрь): эпическое сюжетное дополнение с морскими путешествиями, постройкой корабля, набором команды и поисками семьи на новых островах.

За последние месяцы Mirthwood уже обзавелась системой брака и детей, локальным кооперативом, генерируемыми квестами и праздничными событиями. Авторы вернули и демо-версию — так что новички могут без риска попробовать игру и затем продолжить прогресс.

Всё это показывает: впереди Mirthwood ждёт по-настоящему масштабное развитие, а игроки — насыщенный и постоянно меняющийся мир.