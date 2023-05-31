Monster Hunter Rise 26.03.2021
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Capcom объявила дату финального цифрового события Monster Hunter Rise: Sunbreak

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butcher69
Новости

Компания Capcom объявила о заключительном цифровом мероприятии для Monster Hunter Rise: Sunbreak, последней части серии Monster Hunter. Оно состоится в среду 7 июня 2023 года и будет посвящено содержимому бонусного обновления.

Кроме того, состоится дискуссия между разработчиками игры, которые расскажут о процессе создания проекта и о том, как он появился на свет. Смотрите тизерное видео анонса:

На мероприятии будут присутствовать продюсер серии Рёдзо Цудзимото и режиссеры Monster Hunter Rise и Monster Hunter Rise: Sunbreak, Ясунори Ичиносе и Ёситакэ Судзуки соответственно.

Тот факт, что речь идет о финальном мероприятии, говорит о том, что Capcom, возможно, готова представить новую главу в серии Monster Hunter. Конечно, это не произойдет 7 июня, но в течение следующих нескольких месяцев она может сообщить некоторые новости. Как бы то ни было, будет справедливо напомнить вам, что это всего лишь домыслы и ничего официального.

Monster Hunter Rise и Monster Hunter Rise: Sunbreak доступны для PC, Nintendo Switch, Xbox One, PS4, PS5 и Xbox Series X/S.

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