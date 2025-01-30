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Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.8 82 оценки

Capcom анонсировала новый выпуск цифрового мероприятия Capcom Spotlight

Simple Jack
Новости

Capcom анонсировала выпуск цифрового мероприятия Capcom Spotlight, которое пройдёт на следующей неделе — 5 февраля в 01:00 МСК. Оно будет посвящено грядущим новинкам компании, включая Onimusha: Way of the Sword, Capcom Fighting Collection 2 и Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics.

Трансляция продлится около 20 минут. После пройдёт дополнительный шоукейс Monster Hunter Wilds на 15 минут — с показом нового трейлера и информацией о втором открытом бета-тестировании.

Релиз Monster Hunter Wilds запланирован на 28 февраля на PC, PS5 и Xbox Series.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Енот Херсонский

А я все равно дождусь RE 0,RE 1, RE Code veronica X - Remake!))

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