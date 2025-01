Capcom анонсировала новый выпуск цифрового мероприятия Capcom Spotlight

Capcom анонсировала выпуск цифрового мероприятия Capcom Spotlight, которое пройдёт на следующей неделе — 5 февраля в 01:00 МСК. Оно будет посвящено грядущим новинкам компании, включая Onimusha: Way of the Sword, Capcom Fighting Collection 2 и Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics.

Трансляция продлится около 20 минут. После пройдёт дополнительный шоукейс Monster Hunter Wilds на 15 минут — с показом нового трейлера и информацией о втором открытом бета-тестировании.

Релиз Monster Hunter Wilds запланирован на 28 февраля на PC, PS5 и Xbox Series.