ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8 424 оценки

Capcom оперативно устранила вылеты в Monster Hunter Wilds

butcher69 butcher69

Недавнее обновление Monster Hunter Wilds, добавившее эндгейм-контент, вызвало не только интерес игроков, но и волну недовольства из-за частых вылетов. Capcom среагировала оперативно: уже через сутки вышел хотфикс 1.021.01.00, устранивший сбой, а также два бага, связанных с определёнными навыками.

Недавний патч для Monster Hunter Wilds принес с собой не только приятные улучшения, но и вылеты на консолях и ПК

Однако радоваться рано — PC-версия всё ещё страдает от серьёзных проблем с производительностью. Разработчики пообещали довести её до ума к концу 2025 года.

Ситуация с техническим состоянием на ПК вызвала бурю негатива: шквал разгромных отзывов в Steam, падение продаж и даже снижение стоимости акций Capcom.

4
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий