Capcom пообещала улучшить производительность Monster Hunter Wilds на ПК

Monster Hunter Wilds — настоящий хит, который за короткое время существования на рынке разошелся тиражом более 10 млн копий. Правда, при этом игра подвергается серьезной критике со стороны сообщества, которое жалуется на проблемы с производительностью, особенно на ПК.

Хорошая новость заключается в том, что Capcom намерена добиться улучшения производительности Monster Hunter Wilds на ПК, причем обновления запланированы на текущий год и далее.

По словам директора Юя Токуды, команда действует осторожно, чтобы снизить нагрузку на процессор без ущерба для стабильности игры. Обновления направлены на устранение проблем с производительностью, таких как высокая загрузка процессора.

Мы понимаем, что для некоторых игроков может быть актуальна проблема возможного влияния на их ПК, поскольку изменения в обработке данных CPU могут повлиять на общую производительность игры, мы планируем действовать с осторожностью. Мы также будем аналогичным образом подходить к снижению нагрузки на GPU. Мы продолжим работать над улучшением стабильности игры, чтобы больше игроков могли без проблем наслаждаться ею на ПК. Благодарим за понимание».

Несмотря на предыдущие обновления, Monster Hunter Wilds получает негативные отзывы в Steam из-за постоянных проблем с производительностью, таких как падение FPS и зависания.

Monster Hunter Wilds доступна для ПК, PS5 и Xbox Series S|X.