Capcom представила новый трейлер Monster Hunter Wilds

Capcom выпустила новый трейлер Monster Hunter Wilds, релиз которой состоится 28 февраля. В ролике показано, как масштабные сражения настолько захватывают игроков (и их котиков), что их комнаты буквально превращаются в игровые локации.

Журналисты уже оценили новинку и считают, что Capcom либо создала лучший Monster Hunter, либо одну из сильнейших частей серии. Однако много замечаний о снижении сложности проекта и технических проблемах.

На консолях техническая сторона вызывает вопросы — Digital Foundry рекомендует разработчикам доработать версии для PlayStation и Xbox.

Предзагрузка стартует 26 февраля, а перед запуском можно протестировать систему в бесплатном бенчмарке от Capcom.