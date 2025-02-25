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Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.7 108 оценок

Capcom представила новый трейлер Monster Hunter Wilds

butcher69
Новости

Capcom выпустила новый трейлер Monster Hunter Wilds, релиз которой состоится 28 февраля. В ролике показано, как масштабные сражения настолько захватывают игроков (и их котиков), что их комнаты буквально превращаются в игровые локации.

Одна из лучших в серии, но есть проблемы: критики выставили свои оценки Monster Hunter Wilds

Журналисты уже оценили новинку и считают, что Capcom либо создала лучший Monster Hunter, либо одну из сильнейших частей серии. Однако много замечаний о снижении сложности проекта и технических проблемах.

Polygon: Monster Hunter Wilds настолько упрощена, что, возможно, потеряла свою душу

На консолях техническая сторона вызывает вопросы — Digital Foundry рекомендует разработчикам доработать версии для PlayStation и Xbox.

"Оставляет желать лучшего": разбор Monster Hunter Wilds от Digital Foundry

Предзагрузка стартует 26 февраля, а перед запуском можно протестировать систему в бесплатном бенчмарке от Capcom.

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