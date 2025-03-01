Capcom признала проблемы с производительностью ПК-версии Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds стартовала с впечатляющим успехом, собрав более миллиона одновременных игроков в Steam сразу после выхода. Однако радость фанатов омрачена проблемами технического характера, из-за которых PC-версия игры подвергается критике.
На данный момент рейтинг Monster Hunter Wilds в Steam остаётся «смешанным» — 47% из более чем 23 000 пользовательских отзывов являются отрицательными. Основные жалобы связаны с производительностью, вылетами и другими багами. Capcom признала существование проблем и в официальном заявлении предложила временные решения: обновить графический драйвер, отключить режим совместимости и изменить настройки.
Хотя разработчики не раскрыли конкретные сроки исправления ошибок, уже известно, что в апреле выйдет Title Update 1, который добавит в игру новый контент. Monster Hunter Wilds доступна на PS5, Xbox Series X/S и PC.
прикол что даже если на низкие настройки ставить то фпс скачает каждые 5 сек с 40 до 60. И на ультра тоже самое. настройка н на что не влияет. с FSR на 4070 стабильно 100 фпс
А раньше куда смотрели? На релизе выпускать сырой продукт, а потом кормить обещаниями и временными решениями - это уже классика современного геймдева. Обновите драйвер, отключите совместимость... а может, стоило нормально оптимизировать игру перед выпуском? Миллион игроков ? А сколько из них могут нормально играть без танцев с бубном? Апрельский апдейт, значит... а до апреля что делать, любоваться слайдшоу?
Но первый патч всё равно будет на добавление микротранзакций. Это же капком.
Привет кстати фанатам DD2 и RE4.
все правильно советуют, и переустановить винду
За несколько дней до входа игры, некоторые издания писали про безупречную оптимизацию...
Они тебе и не такое напишут за деньги
Ну более менее приличные говорили об огромных проблемах за месяцы до релиза. Ну а бессовестные - да, облизывали одно место.
И что будут исправлять?
Кормить будут нулевыми фиксами, и отрицать что их движ кривой