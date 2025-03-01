Capcom признала проблемы с производительностью ПК-версии Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds стартовала с впечатляющим успехом, собрав более миллиона одновременных игроков в Steam сразу после выхода. Однако радость фанатов омрачена проблемами технического характера, из-за которых PC-версия игры подвергается критике.

На данный момент рейтинг Monster Hunter Wilds в Steam остаётся «смешанным» — 47% из более чем 23 000 пользовательских отзывов являются отрицательными. Основные жалобы связаны с производительностью, вылетами и другими багами. Capcom признала существование проблем и в официальном заявлении предложила временные решения: обновить графический драйвер, отключить режим совместимости и изменить настройки.

Хотя разработчики не раскрыли конкретные сроки исправления ошибок, уже известно, что в апреле выйдет Title Update 1, который добавит в игру новый контент. Monster Hunter Wilds доступна на PS5, Xbox Series X/S и PC.