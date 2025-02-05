Capcom снизила системные требования Monster Hunter Wilds для PC

Компания Capcom обновила минимальные и рекомендуемые системные требования для Monster Hunter Wilds. В отличие от ранее заявленных они стали более низкими в том числе и в отношении графического процессора.
Первоначально, а именно в сентябре, в рекомендованных требованиях к Monster Hunter Wilds были заявлены видеокарты GeForce RTX 2070 Super/GeForce RTX 4060/Radeon RX 6700XT и процессор Intel Core i5-11600K/AMD Ryzen 5 3600X.В новых рекомендуемых требованиях, напротив, указаны видеокарты GeForce RTX 2060 Super/Radeon RX 6600 и процессоры Intel Core i5-10400/Intel Core i3-12100/AMD Ryzen 5 3600.
Разработчики Monster Hunter упоминали, что прилагают много усилий для оптимизации игры, так что более щадящие системные требования могут быть результатом этих усилий.
Также были снижены минимальные требования и добавлены новые графические режимы «Высокий» и «Ультра». Так, для высоких настроек графики в Monster Hunter Wilds потребуется наличие видеокарты GeForce RTX 4060 Ti (8 ГБ VRAM) или Radeon RX 6700 XT (12 ГБ VRAM).
При настройке графики в режиме «Ультра» потребуется видеокарта с 12 ГБ или более VRAM, а для текстурного пакета высокого разрешения - 16 ГБ или более VRAM. Рекомендуются следующие видеокарты: GeForce RTX 4070 Ti (12 ГБ VRAM)/GeForce RTX 4070 Ti Super (16 ГБ VRAM)/Radeon RX 7800 XT (16 ГБ VRAM).
Если вы подумываете о покупке Steam-версии Monster Hunter Wilds, вам стоит ознакомиться с бенчмарком, который Capcom только что выпустила для игры. Бенчмарк позволит оценить возможности вашего ПК и даст ответ относительно работоспособности игры на вашем ПК.
Релиз Monster Hunter Wilds на PS5, Xbox Series X|S и PC (Steam) запланирован на 28 февраля.
Какие нафиг 16 Гб ? там графика 15 года, если не раньше, надоели уже криворукие разрабы, которые в оптимизацию не могут
Да тут не в оптимизации дело, уже просто в потолок упёрлись по части технологий, 50** видяхи тому пример , хочется красиво сделать но технологии не позволяют, что-то координально нужно менять, полностью на водянку перейти трудновыполнимо из-за брака повсеместного , и вольтаж поднимать это вообще бред
Надоели нытики, которые не могут купить себе нормальные железяки по стандартам 2025 года
Аха ну да конечно, мое железо более чем нормальное для 25 года, а вот на вас мамонтах, куртка деньги и делает, графика не меняется а требования растут
Зря... Очень зря... Ныть же будут, что лагает и фризится ))
Да все уже привыкли к плохому техническому состоянию игр на релизе.
По мнению разрабов и издателей: пускай ноют, лишь бы продолжали покупать.
Люди так и так бы ныли в любом исходе)
Да почему ныли то? Что право на указывания проблем с производительностью и нытье одно и тоже чтоли? Да и графически не сказать что некст ген какой то
Дело в другом. Какой бы не был результат, даже игра выйдет 100% рабочая, очень интересная и тд. Всеравно будет группа людей недовольных и начнет нытье на форумах.
вон кингдом 2 в отличном состоянии на релизе