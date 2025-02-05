Capcom снизила системные требования Monster Hunter Wilds для PC

Компания Capcom обновила минимальные и рекомендуемые системные требования для Monster Hunter Wilds. В отличие от ранее заявленных они стали более низкими в том числе и в отношении графического процессора.

Первоначально, а именно в сентябре, в рекомендованных требованиях к Monster Hunter Wilds были заявлены видеокарты GeForce RTX 2070 Super/GeForce RTX 4060/Radeon RX 6700XT и процессор Intel Core i5-11600K/AMD Ryzen 5 3600X.В новых рекомендуемых требованиях, напротив, указаны видеокарты GeForce RTX 2060 Super/Radeon RX 6600 и процессоры Intel Core i5-10400/Intel Core i3-12100/AMD Ryzen 5 3600.

Разработчики Monster Hunter упоминали, что прилагают много усилий для оптимизации игры, так что более щадящие системные требования могут быть результатом этих усилий.

Также были снижены минимальные требования и добавлены новые графические режимы «Высокий» и «Ультра». Так, для высоких настроек графики в Monster Hunter Wilds потребуется наличие видеокарты GeForce RTX 4060 Ti (8 ГБ VRAM) или Radeon RX 6700 XT (12 ГБ VRAM).

При настройке графики в режиме «Ультра» потребуется видеокарта с 12 ГБ или более VRAM, а для текстурного пакета высокого разрешения - 16 ГБ или более VRAM. Рекомендуются следующие видеокарты: GeForce RTX 4070 Ti (12 ГБ VRAM)/GeForce RTX 4070 Ti Super (16 ГБ VRAM)/Radeon RX 7800 XT (16 ГБ VRAM).

Если вы подумываете о покупке Steam-версии Monster Hunter Wilds, вам стоит ознакомиться с бенчмарком, который Capcom только что выпустила для игры. Бенчмарк позволит оценить возможности вашего ПК и даст ответ относительно работоспособности игры на вашем ПК.

Релиз Monster Hunter Wilds на PS5, Xbox Series X|S и PC (Steam) запланирован на 28 февраля.