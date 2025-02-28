Digital Foundry назвали ПК-версию Monster Hunter Wilds настоящей катастрофой

Сегодня состоялся релиз Monster Hunter Wilds, которая тут же начала собирать огромное количество игроков как на ПК, так и на консолях. Однако на ПК в частности существует множество проблем, о чем свидетельствуют тысячи негативных отзывов, опубликованных пользователями в Steam. Digital Foundry также подтвердили ужасное состояние игры, опубликовав анализ этой версии и сделав некоторые горькие выводы.
По данным Digital Foundry, существует множество проблем, начиная с предварительной компиляции шейдеров, которая занимает около 9 минут на системе с 9800X3D и более 30 минут на Ryzen 3600. Текстуры ужасны даже на «Высоких» настройках графики. При перемещении камеры на ПК с 4060 с настройками «Высокие» при разрешении 1440p и сбалансированном DLSS наблюдаются значительные скачки времени кадра. Те же ужасные текстуры присутствуют даже при использовании 12 ГБ RTX 4070.
На видеокартах с 8 ГБ необходимо снизить качество текстур до «Средних», чтобы избежать подтормаживаний и скачков времени кадра, но они все равно выглядят хуже. Быстрое перемещение камеры по-прежнему приводит к скачкам времени кадра. При медленном перемещении камеры такие скачки времени кадра не возникают. Проблема со временем кадра сохраняется даже при использовании текстур низкого качества.
Алекс Батталья из Digital Foundry подозревает, что это проблема потоковой передачи, при которой нагрузка на графический процессор по декомпрессии слишком велика для недорогих графических процессоров и вызывает огромные скачки времени кадра. Он не рекомендует игру владельцам видеокарт с 8 ГБ памяти, а также с опаской относится к видеокартам среднего и высокого класса, таким как 4070.
Игра, похоже, некорректно работает на графических процессорах Intel. Arc 770 выдает 15–20 кадров в секунду с отсутствующими текстурами и другими визуальными ошибками. Эти проблемы можно обойти в высокопроизводительных системах, но и там не все всегда работает гладко. На данный момент невозможно даже создать оптимизированные настройки, поскольку в этом случае будет испорчено визуальное качество.
Блин что случилось то с капком, движок ведь тот же что и в резиках, все же помнят идеально оптимизированный недавний 4 резик? Что случилось то? И самое смешное, что онлайн то все равно уже выше 1кк в стиме, так что какая разница...
Ничего не случилось, движок всегда был плох на открытых мирах, вспомнить ужасный драгон догма 2
Походу го*нопорт эдишен.
8 гб надолго хватит, говорили они. Тьфу.
для 1440р 8 гб мало! надо 10-12 а луч 16
Удивлю тебя, но 8 гига даже не хватает для фулл хд.
Купил monster hunter world - надеюсь потянет. xD
Зато они соньки отсосали, "идеальная оптимизация" на доисторическом железе.
Там и картинка явно низкие/средние по сравнению с ПК.
Как там чудоПРО поживает? Игрульки тянет? или наЫбалово на 130к?
Два раза создаём открытый мир на этом движке, два раза лажаем? Зная историю с драгонс догма 2, через годик будет играбельна...
Раз протестировали, то довели бы до всех, что просто уменьшить текстуры с максимальных до высоких и все полетит. Вообще, для данного жанра производительность должна быть в приоритете, странно, что там Capcom натворили с текстурами высокого разрешения, что разницы визуально можно считать почти нет, но производительность снижается в несколько раз.
Так потому что консольные игры это днище самого глубокого дна. Там буквально всё ужасно, начиная от управления, заканчивая кашей из текстур. После релиза эти игры нужно ещё как минимум год патчить и доводить до ума.
Ку.
А что там говорили что поправили оптимизацию а на деле вот оно как, плюс не стоит забывать в игре доп нагрузка виде денувы.
Зато ps5 pro хейтили, она картинку лучше пк показывает. При том всегда даже с теми сранными релизами: Silent Hill 2, Star Wars, Dragon Dogma и Wilds, в такой оптимизацией виноваты только сами разрабы что хер на все забили. Только Capcom такой раньше не была, хотя по сути из новых игр они выпустили только новый Devil May Cry, а потом стали клепать римейки resident evil, а зачем исправлять, нас и так любят, они выпустят, люди предзакажут а остальное все патчями по 50гб исправят
Чтобы нормально работало нужно 24 ГБ RTX как минимум, а не 12 ГБ.
пк это высер) купи консоль