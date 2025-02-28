Digital Foundry назвали ПК-версию Monster Hunter Wilds настоящей катастрофой

Сегодня состоялся релиз Monster Hunter Wilds, которая тут же начала собирать огромное количество игроков как на ПК, так и на консолях. Однако на ПК в частности существует множество проблем, о чем свидетельствуют тысячи негативных отзывов, опубликованных пользователями в Steam. Digital Foundry также подтвердили ужасное состояние игры, опубликовав анализ этой версии и сделав некоторые горькие выводы.

По данным Digital Foundry, существует множество проблем, начиная с предварительной компиляции шейдеров, которая занимает около 9 минут на системе с 9800X3D и более 30 минут на Ryzen 3600. Текстуры ужасны даже на «Высоких» настройках графики. При перемещении камеры на ПК с 4060 с настройками «Высокие» при разрешении 1440p и сбалансированном DLSS наблюдаются значительные скачки времени кадра. Те же ужасные текстуры присутствуют даже при использовании 12 ГБ RTX 4070.

На видеокартах с 8 ГБ необходимо снизить качество текстур до «Средних», чтобы избежать подтормаживаний и скачков времени кадра, но они все равно выглядят хуже. Быстрое перемещение камеры по-прежнему приводит к скачкам времени кадра. При медленном перемещении камеры такие скачки времени кадра не возникают. Проблема со временем кадра сохраняется даже при использовании текстур низкого качества.

Алекс Батталья из Digital Foundry подозревает, что это проблема потоковой передачи, при которой нагрузка на графический процессор по декомпрессии слишком велика для недорогих графических процессоров и вызывает огромные скачки времени кадра. Он не рекомендует игру владельцам видеокарт с 8 ГБ памяти, а также с опаской относится к видеокартам среднего и высокого класса, таким как 4070.

Игра, похоже, некорректно работает на графических процессорах Intel. Arc 770 выдает 15–20 кадров в секунду с отсутствующими текстурами и другими визуальными ошибками. Эти проблемы можно обойти в высокопроизводительных системах, но и там не все всегда работает гладко. На данный момент невозможно даже создать оптимизированные настройки, поскольку в этом случае будет испорчено визуальное качество.