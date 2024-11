Monster Hunter Wilds и Pragmata - самые ожидаемые игры в Японии

Авторитетный японский игровой журнал Famitsu обновил рейтинг самых ожидаемых игровых проектов, составленный на основе опроса геймеров и представителей игровой индустрии. На конец 2024 года японские игроки с нетерпением ждут релиза новой части Monster Hunter, выход которой запланирован всего через несколько месяцев. Кроме того, они по-прежнему питают надежды на загадочный экшен Pragmata от Capcom, о котором с момента анонса практически ничего не известно.

В общем рейтинге самых ожидаемых игр по версии Famitsu также представлены другие потенциальные хиты японского рынка, включая уникальный спин-офф Like a Dragon в пиратском сеттинге. Несмотря на скорый релиз, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii с трудом вошла в десятку самых желанных игр в Японии. Полный список выглядит следующим образом:

Monster Hunter Wilds — 901 голос DQ 1&2 HD-2D (NSW) — 509 голосов Pragmata — 403 голоса DQ 1&2 HD-2D (PS5) — 297 голосов Pokemon Legends ZA — 265 голосов Dynasty Warriors Origins — 244 голоса Donkey Kong Country Returns HD — 201 голос Atelier Yumia — 183 голоса Professor Layton — 182 голоса Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii — 180 голосов

Большинство проектов из списка выйдут в ближайшие месяцы, что делает присутствие загадочного Pragmata еще более примечательным. Последние официальные новости об игре были представлены в июне прошлого года на выставке Capcom Showcase, где сообщили о переносе даты релиза. Возможно, в следующем году появится больше информации, включая точную дату выхода.