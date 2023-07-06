Capcom собирается расширять аудиторию Monster Hunter и Onimusha ©

В новом Q&A для акционеров Capcom компания рассказала, что собирается расширить аудиторию Monster Hunter и других серий.

Во время вопросов и ответов был задан вопрос: "Каковы ваши планы на будущее по расширению серии Monster Hunter, Toraware no Paruma, Sengoku BASARA и Onimusha?".

Capcom ответила: "Мы ведем переговоры о будущем расширении этих игр, чтобы ими могла насладиться широкая аудитория".

Более подробная информация о расширении не была уточнена, но предположительно это означает, что компания имеет в виду будущие игры для этих серий. Расширение также может означать, что у Capcom есть и другие идеи, в том числе возможность новых адаптаций в кино и на телевидении.

В 2020 году на экраны вышла экранизация Monster Hunter режиссера Пола У. С. Андерсона, которая собрала в мире 44,1 миллиона долларов США, при этом бюджет фильма оценивался в 60 миллионов долларов США. Несмотря на то, что фильм, по всей видимости, не был финансово успешным, возможность сиквела вполне вероятна.

В ноябре 2022 года Андерсон говорил о возможном сиквеле: "В игре сотни монстров. В фильме я могу использовать только пять или шесть из них. Так что это большой, веселый мир, который, как мне кажется, мы только начали изучать". Йовович добавила к обсуждению: "Определенно, мы бы с удовольствием сняли еще один фильм. Надеюсь, людям понравится, потому что я знаю, что Пол с удовольствием снимет продолжение. Я имею в виду, он уже что-то пишет"