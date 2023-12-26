Впервые с момента релиза игры Monster Hunter: World в Steam количество игроков превысило 100 000 пользователей

Каждое десятилетие древние драконы пересекают бескрайний океан, дабы достичь берегов Нового Света. Это таинственное явление, именуемое Перелётом Древних, издревле влекло к себе смельчаков, жаждущих разгадать его загадки. И вот очередная экспедиция отправляется по следам гигантов в неведомые земли.

Пятый Флот — так именуют отряд охотников, что вызвались проследовать по пути древнего чудища Дзоры Магдароса. Возглавляет отважную дружину опытный командор, а одним из членов его команды становитесь вы.

Как истинный охотник, вы будете выслеживать чудовищ в их вотчине, сражаться с ними и добывать драгоценные материалы для создания оружия и доспехов. Лишь так вы сможете подготовиться к встрече с по-настоящему грозным противником.

В вашем арсенале — четырнадцать видов оружия, каждый со своими уникальными свойствами и приёмами. Одни охотники предпочитают пользоваться во время сражений лишь одним оружием, тогда как другие учатся использовать сразу несколько.

Также вам пригодятся специальные инструменты, временно дарующие мощные эффекты. Одновременно можно носить с собой два таких артефакта. Применить их проще простого — достаточно выбрать в инвентаре и активировать, словно любой другой предмет.

Не забудьте и о верных помощниках охотников — палико. Эти забавные существа обладают множеством полезных умений, способных помочь вам в бою и исцелить раны. Для палико большая честь состоять в Пятом Флоте наравне с охотниками.