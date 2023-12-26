Впервые с момента релиза игры Monster Hunter: World в Steam количество игроков превысило 100 000 пользователей

Экшен с огромными монстрами от Capcom переживает настоящий рост популярности на ПК. В цифровом магазине Steam у проекта всегда была большая база активных игроков, однако за последний месяц она значительно расширилась. Если ранее, весной, игра на ПК могла собрать максимум 40 тысяч пользователей одновременно, то сегодня эта цифра увеличилась более чем в два раза.
По последним данным аналитической платформы Steam Database, в этот уик-энд количество одновременных игроков в Monster Hunter: World превысило отметку в 100 000 пользователей. Такой онлайн в игре наблюдается впервые с момента релиза экшена на ПК, который состоялся еще в 2018 году. По оценкам Steam Database, за 24 часа игра достигла пика в 113 000 одновременных игроков, и на протяжении всей недели она регулярно преодолевала отметку в 100 000.
Игроки активно возвращаются в потрясающий мир Monster Hunter: World на фоне недавнего анонса новой игры в серии — Monster Hunter Wilds. Проект был представлен в начале декабря на TGA 2023, однако его релиз состоится не раньше 2025 года. Многие фанаты и просто заинтересованные игроки, чтобы скрасить долгое ожидание, начинают прохождение Monster Hunter: World, где за пять лет поддержки скопилось достаточно контента.
Ну не впервые же