В Epic Games Store раздают медитативную головоломку Monument Valley

Магазин Epic Games Store запустил раздачу культовой головоломки Monument Valley, которая удостоилась престижных премий Apple Design Award и BAFTA Games Award за отличную визуальную составляющую и игровой процесс. Проект получил высокие оценки критиков: рейтинг на Metacritic составляет 89 баллов из 100.

История, которую рассказывает игра, посвящена принцессе Иде, которая отправляется в путешествие исключительно для того, чтобы найти прощение.

В течение игры героиня должна пройти через многочисленные изменяющиеся окружения и справиться с головоломками, основанными на оптических иллюзиях. В игре доступно десять уровней, которые можно пройти примерно за полтора-два часа.

Изначально игра была выпущена в 2014 году, разработкой занималась независимая студия ustwo games. Они также являются создателями Monument Valley 2 и Monument Valley 3. Первоначально Monument Valley была мобильной игрой, но позже была портирована на другие платформы.

Раздача Monument Valley в EGS продлится до вечера 11 сентября, после чего головоломку сменят три хита: Ghostrunner 2, Monument Valley 2 и The Battle of Polytopia.