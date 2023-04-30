Обновление Beasts and Blooms для Moonbreaker добавляет новых капитанов, членов экипажа и другое ©

KRAFTON и Unknown Worlds выпустили последнее обновление игры Moonbreaker, Beasts and Blooms. В этом обновлении представлены новые капитаны и члены экипажа, расширены учебные модули, добавлены боевые испытания и многое другое.

Новые капитаны и экипаж: в обновлении представлены два новых капитана, Зуна — Повелитель зверей и Садовник Ксо, а также пять новых членов экипажа: Успокоитель Отли (Йи-Авети), Доктор Филбад (Контрабандист), Фиксер (Контрабандист), Торговец оружием Юки (Контрабандист) и Уисперс (Контрабандист).

Расширенное обучение и модульные испытания: обновление добавляет учебные модули 2, 3 и 4, предлагая награды за завершение каждого модуля. Кроме того, вводятся испытания юнитов, позволяющие игрокам освоить основы каждого юнита с помощью нового «Попробуй меня!» кнопка.

Расширенные возможности покраски: с этим обновлением игроки теперь могут раскрашивать выбранные развертываемые объекты в соответствии с заданиями по покраске своих юнитов. Мины Zax в настоящее время доступны для покраски и настройки, а в ближайшее время появятся дополнительные развертываемые объекты (например, роботы-компаньоны Xuna). Есть также новые среды и фоны на выбор при рисовании.

Игровой процесс и визуальные улучшения: обновление «Звери и цветы» включает в себя улучшения предварительного просмотра движения, улучшенный поиск пути, улучшения построения списка и постоянные художественные проходы для лучшего игрового процесса и визуальной читабельности.