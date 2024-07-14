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Moonshine Inc. 01.12.2022
Симулятор, Строительство, От первого лица
6.7 26 оценок

Симулятор самогонщика Moonshine Inc. вышел на Nintendo Switch

monk70
Новости

Klabater объявила, что симулятор самогонщика Moonshine Inc. стал доступен на Nintendo Switch. Moonshine Inc. предлагает уникальный и увлекательный опыт. Игроки вступают в роль самогонщика из Аппалачей, которому поручено построить собственную подпольную империю. Эта подробная симуляция бросает вызов игрокам, чтобы овладеть искусством незаконного пивоварения, от поиска ингредиентов и управления производством до перехитрить власти. Успех требует стратегического мышления и тщательного принятия решений, поскольку игроки изучают риски и выгоды самогонного бизнеса.

Основные особенности:

  • Режим песочницы с выбором региона, стартовых денег, включения/выключения полицейской тревоги, скорости производства и крафта, а также возможности открытия технологий и рецептов
  • Верное отражение самогонного ремесла — брожение и дистилляция на основе химических формул, ведущих себя как естественные процессы
  • Реалистичное воссоздание бизнеса американского самогонщика со всеми его сложностями
  • Богатая история — 3 возможных успешных финала или «Game Over» в случае поимки властями
  • 5 регионов — управление базой в горах, лесу, болотах, городе и городе с линейным прогрессом
  • 70+ рецептов — 15+ самогонов, 15+ виски, 20+ бренди, 20+ водок
  • Всего 50+ ингредиентов — сахара, фрукты, овощи и зерновые
  • 35+ аппаратов в общей сложности - 17 перегонных кубов, 8 бродильных чанов, 5 пост-дистилляционных чанов, 7 аппаратов для предварительного брожения и многое другое
  • 26 технологий брожения и дистилляции
  • 37 основных квестов + полицейские квесты, побочные квесты и дорожные события
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