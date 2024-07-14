Симулятор самогонщика Moonshine Inc. вышел на Nintendo Switch

Klabater объявила, что симулятор самогонщика Moonshine Inc. стал доступен на Nintendo Switch. Moonshine Inc. предлагает уникальный и увлекательный опыт. Игроки вступают в роль самогонщика из Аппалачей, которому поручено построить собственную подпольную империю. Эта подробная симуляция бросает вызов игрокам, чтобы овладеть искусством незаконного пивоварения, от поиска ингредиентов и управления производством до перехитрить власти. Успех требует стратегического мышления и тщательного принятия решений, поскольку игроки изучают риски и выгоды самогонного бизнеса.

Основные особенности: