Симулятор самогонщика Moonshine Inc. вышел на Nintendo Switch

Klabater объявила, что симулятор самогонщика Moonshine Inc. стал доступен на Nintendo Switch. Moonshine Inc. предлагает уникальный и увлекательный опыт. Игроки вступают в роль самогонщика из Аппалачей, которому поручено построить собственную подпольную империю. Эта подробная симуляция бросает вызов игрокам, чтобы овладеть искусством незаконного пивоварения, от поиска ингредиентов и управления производством до перехитрить власти. Успех требует стратегического мышления и тщательного принятия решений, поскольку игроки изучают риски и выгоды самогонного бизнеса.
Основные особенности:
- Режим песочницы с выбором региона, стартовых денег, включения/выключения полицейской тревоги, скорости производства и крафта, а также возможности открытия технологий и рецептов
- Верное отражение самогонного ремесла — брожение и дистилляция на основе химических формул, ведущих себя как естественные процессы
- Реалистичное воссоздание бизнеса американского самогонщика со всеми его сложностями
- Богатая история — 3 возможных успешных финала или «Game Over» в случае поимки властями
- 5 регионов — управление базой в горах, лесу, болотах, городе и городе с линейным прогрессом
- 70+ рецептов — 15+ самогонов, 15+ виски, 20+ бренди, 20+ водок
- Всего 50+ ингредиентов — сахара, фрукты, овощи и зерновые
- 35+ аппаратов в общей сложности - 17 перегонных кубов, 8 бродильных чанов, 5 пост-дистилляционных чанов, 7 аппаратов для предварительного брожения и многое другое
- 26 технологий брожения и дистилляции
- 37 основных квестов + полицейские квесты, побочные квесты и дорожные события