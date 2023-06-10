7 минут геймплея Mortal Kombat 1 от IGN ©

Как и было обещано, NetherRealm Studios впервые показала геймплей Mortal Kombat 1 на Summer Game Fest. Перезагрузка легендарной серии файтингов вернулась с новыми жестокими геймплейными кадрами.



IGN только что опубликовала 7-минутный геймплей Mortal Kombat 1 в формате 4K. Это отличная возможность посмотреть полные матчи с участием самых знаковых персонажей франшизы, а также поближе познакомиться с новыми игровыми механиками.



Китана, Саб-Зеро, Кенши и Лю Кан - главные герои, но Соня Блэйд, Кано и другие также появятся в игре. Смертельные удары и, прежде всего, фаталити, настоящая визитная карточка серии, которые, как обычно, не отстает от других частей франшизы в плане зрелищности и жестокости.

