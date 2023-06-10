Как и было обещано, NetherRealm Studios впервые показала геймплей Mortal Kombat 1 на Summer Game Fest. Перезагрузка легендарной серии файтингов вернулась с новыми жестокими геймплейными кадрами.
IGN только что опубликовала 7-минутный геймплей Mortal Kombat 1 в формате 4K. Это отличная возможность посмотреть полные матчи с участием самых знаковых персонажей франшизы, а также поближе познакомиться с новыми игровыми механиками.
Китана, Саб-Зеро, Кенши и Лю Кан - главные герои, но Соня Блэйд, Кано и другие также появятся в игре. Смертельные удары и, прежде всего, фаталити, настоящая визитная карточка серии, которые, как обычно, не отстает от других частей франшизы в плане зрелищности и жестокости.
7 минут геймплея Mortal Kombat 1 от IGN©
Как и было обещано, NetherRealm Studios впервые показала геймплей Mortal Kombat 1 на Summer Game Fest. Перезагрузка легендарной серии файтингов вернулась с новыми жестокими геймплейными кадрами.
в любом случае геймплей бодрее стал,там посмотрим.
тоже самое что и раньше - это не хорошо и не плохо
Норм
Разработчик и главное издатель пошли на обхват большей аудитории игроков и думаю со временем игра лишится кровавых фаталити
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Не лишиться никогда. Это фишка серии и генерация прибыли.
Ураа МК9 :)
Игра выглядит потрясающе!
ништяк!
скучно похоже как мортал комбат 10 слабак
это что за убожество? БФ 2042 ты ли это??? там тоже все веселые идут воевать)))
МК была всегда про темные и мрачные арены, а тут нехватает сейлор мун и котиков.
Чисто японский стрит файтерс или соул калибур
ПС: впечатление, будто нам пытаются впарить игру для мобилки