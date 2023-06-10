Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.6 202 оценки

7 минут геймплея Mortal Kombat 1 от IGN

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Procy_on
Новости

Как и было обещано, NetherRealm Studios впервые показала геймплей Mortal Kombat 1 на Summer Game Fest. Перезагрузка легендарной серии файтингов вернулась с новыми жестокими геймплейными кадрами.

IGN только что опубликовала 7-минутный геймплей Mortal Kombat 1 в формате 4K. Это отличная возможность посмотреть полные матчи с участием самых знаковых персонажей франшизы, а также поближе познакомиться с новыми игровыми механиками.

Китана, Саб-Зеро, Кенши и Лю Кан - главные герои, но Соня Блэйд, Кано и другие также появятся в игре. Смертельные удары и, прежде всего, фаталити, настоящая визитная карточка серии, которые, как обычно, не отстает от других частей франшизы в плане зрелищности и жестокости.

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Новые полноценные видео геймплея Mortal Kombat 1
Кенши, Джакс, Китана и камео бойцы на новых скриншотах Mortal Kombat 1
Кенши, Джакс, Китана и камео бойцы на новых скриншотах Mortal Kombat 1
Комментарии: 11
Ваш комментарий
SULIK 712

в любом случае геймплей бодрее стал,там посмотрим.

4
Eblisj

тоже самое что и раньше - это не хорошо и не плохо

1
User_200

Норм

0
dreamevil2067

Разработчик и главное издатель пошли на обхват большей аудитории игроков и думаю со временем игра лишится кровавых фаталити

Маркетинг

-2
ver9iliy

Не лишиться никогда. Это фишка серии и генерация прибыли.

-5
Из клана Shirai Hyu

Ураа МК9 :)

-2
ПетроНепетро
-3
NarkoSky

Игра выглядит потрясающе!

-5
Савелий Филатов

ништяк!

-5
atomsatana

скучно похоже как мортал комбат 10 слабак

-6
Jfriske2

это что за убожество? БФ 2042 ты ли это??? там тоже все веселые идут воевать)))

МК была всегда про темные и мрачные арены, а тут нехватает сейлор мун и котиков.

Чисто японский стрит файтерс или соул калибур

ПС: впечатление, будто нам пытаются впарить игру для мобилки

-7