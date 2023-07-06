Автор серии Mortal Kombat раскрыл подробности создания фаталити

Автор серии Mortal Kombat и глава NetherRealm Studios Эд Бун дал интервью порталу PlayStation Access, в котором поговорил об особенностях Mortal Kombat 1. Во время разговора с журналистами гейм-дизайнер также коснулся темы фаталити и рассказал о процессе создания и их принципах работы в файтингах.

Над придумыванием специальных добивающих приемов работает целый отдел. Специалисты оттуда занимаются «генерированием идей» и раскадровкой с примерами фаталити, которые затем отправляются Буну. Автор Mortal Kombat в свою очередь лишь вносит необходимые правки.

Как объяснил Бун, большая часть фаталити намеренно гиперболизирована — в первую очередь подобные приемы должны вызывать смех, а не ужас от происходящего на экране. Также разработчики серии Mortal Kombat всегда стараются соблюсти баланс и не переходить черту дозволенного.

В конце июля 2023 года издание Kotaku сообщило о возможном упрощении активации фаталити в Mortal Kombat 1. Во время недавнего стресс-теста пользователи могли выполнить специальный добивающий прием нажатием всего лишь нескольких кнопок и с любого расстояния.

Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября 2023 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Обладатели предзаказа игры получат доступ к файтингу на несколько дней раньше — 14 сентября.