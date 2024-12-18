Бесплатные внутриигровые события стартуют в Mortal Kombat 1

В Mortal Kombat 1 можно хорошо провести праздники, ведь сегодня Warner Bros. Games объявила, что новые праздничные тематические внутриигровые события появятся в игре с 19 по 30 декабря.

Эти события будут распределены по дням, и каждое событие будет предоставлять разные награды по завершении. Награды предоставляются в виде новых палитр персонажей, подробности о которых будут предоставлены ниже. События включают пять новых событий Towers of Time, которые являются бесплатными событиями, доступными всем владельцам Mortal Kombat 1. Ниже приведены все необходимые вам подробности об этих событиях, чтобы вы могли выбрать, в каких из них вы хотите участвовать, основываясь на палитрах персонажей, которые вы можете разблокировать.

Кровавая снежная башня (19-25 декабря) - палитры персонажей «Рождественский некромант» и «Рождественское зло» для Куан Чи

башня (19-25 декабря) - палитры персонажей «Рождественский некромант» и «Рождественское зло» для Куан Чи Naughty List Tower (21-26 декабря) - Палитры Souls of Winter и Holiday Collection для Ermac

Tower (21-26 декабря) - Палитры Souls of Winter и Holiday Collection для Ermac Рождественская башня Крампуса (23-30 декабря) Палитры праздничного героя и зимнего чудо-человека для Takeda

башня Крампуса (23-30 декабря) Палитры праздничного героя и зимнего чудо-человека для Takeda 'Twas the Night Tower (25-30 декабря) - палитры Angel on High и Holidazzle для Cyrax

Tower (25-30 декабря) - палитры Angel on High и Holidazzle для Cyrax Последняя Башня Присутствия (26-30 декабря) - Ешь, Пей и Будь Смертельным и Палитры Ба, Вздора для Sektor

В дополнение к этим палитрам персонажей игрокам будет предоставлена ​​возможность приобрести новые праздничные облики для бойцов Камео Фроста и Сарины, а также ранее выпущенные праздничные облики Помощника Санты Рептилии, Генерала Крампуса Шао и Миссис Клаус Китана.

Для тех, у ког нет Mortal Kombat 1, теперь есть возможность приобрести DLC Khaos Reigns Kollection, которая доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК через Steam и Epic Games Store. Эта коллекция включает в себя основную игру Mortal Kombat 1, а также Mortal Kombat 1: Khaos Reigns Expansion, предыдущий Kombat Pack и 1250 Dragon Krystals.

В качестве альтернативы, если у вас уже есть игра, но у вас нет контента Khaos Reigns, вы можете обновить свою версию игры с помощью Mortal Kombat 1: Khaos Reigns, которая предоставит вам новое расширение истории, а также Konbat Pack 2, который добавляет в игру Cyrax, Sektor и Noob Saibot. Также есть несколько новых гостевых бойцов, которые будут добавлены в игру через Kombat Pack 2. Это включает в себя Ghostface, который уже есть в игре, а также ранний доступ на одну неделю к гостевому бойцу Conan the Barbarian, который должен выйти 21 января. T-1000 Terminator также должен присоединиться к Mortal Kombat 1, но пока не имеет официальной даты выхода.