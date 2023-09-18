Датамайнер раскрыл подробности будущего контентного обновления для Mortal Kombat 1

В рамках раннего доступа многие энтузиасты уже успели изучить внутренние файлы Mortal Kombat 1 и нашли несколько интересных подсказок по поводу будущего файтинга. Судя по всему, разработчики из NetherRealm Studios уже готовят первое бесплатное обновление для игры с новым контентом, который будет посвящен надвигающемуся Хэлоуину. Игроков Mortal Kombat 1 ждет полноценный сезон с новыми испытаниями и наградами.
Первые детали будущего расширения Mortal Kombat 1 раскрывает датамайнер под ником interloko. По его словам, в игре можно найти около 6600 строк, которые описывают или ссылаются на предстоящий патч для игры. Как сообщается, новое обновление для файтинга ознаменует старт второго сезона для режима "Вторжение", которое будет посвящено Нитаре и её кровавым битвам. Кроме того, в игру будет добавлен тематический контент, связанный с Хэлоуином.
Вместе с этим датамайнер нашел несколько файлов, которые указывают на DLC персонажей. В файлах Mortal Kombat 1 удалось обнаружить диалоги Сайракса, Конана, Хи-Мэна, Кэсси Кейдж, Джейд и таинственной девушки.
Полноценный релиз Mortal Kombat 1 состоится завтра — 19 сентября на ПК и консолях.
Джейд? Великолепно, а то так грустно без неё
Столько лет делали эту часть и чет такое себе вышло для такого ожидания