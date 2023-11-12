Даже фанаты Mortal Kombat 1 считают, что игра не должна была получить награду за лучший мультиплеер

Mortal Kombat 1 получила награду Golden Joysticks в номинации "Лучшая многопользовательская игра", но даже ее собственное сообщество и игроки считают, что она недостойна этого.

На днях состоялась 41-я церемония вручения "Золотых джойстиков", и она была довольно интересной. Мы уже знали, что в этом году в сезоне наград придется делать много сложных выборов, ведь в нем участвуют такие игры, как Alan Wake 2, Tears of the Kingdom, Spider-Man 2 и Baldur's Gate 3. Но, похоже, что большинство решений было простым, поскольку Baldur's Gate 3 одержала победу почти во всех крупных номинациях.

Хотя можно было бы подумать, что победа любимой ролевой игры компании Larian, получившей столько наград, является самым примечательным событием на Golden Joysticks, на самом деле другая игра заставила многих говорить, хотя, возможно, и не по самым лучшим причинам. Одним из самых неожиданных моментов вечера стало награждение Mortal Kombat 1 в номинации "Лучшая многопользовательская игра", что, как оказалось, это вызвало много споров.

Официальная страница Golden Joysticks в Twitter поделилась поздравлениями в адрес Mortal Kombat 1, но, похоже, многие люди не в восторге от этого решения. Практически все комментарии под сообщением о победе осуждают это решение, а один из наиболее часто цитируемых постов указывает на все многопользовательские функции, которых так не хватает Mortal Kombat 1: кроссплей, онлайновые лобби, онлайновые тренировочные режимы и многое, многое другое.

Большинство других комментариев под этим постом указывают на то, что многие игроки считают более достойным победителем в номинации "Лучшая многопользовательская игра" - Street Fighter 6. Она не только обладает отличной боевой механикой, очаровательными персонажами и разнообразными режимами, но и имеет практически все перечисленные выше характеристики, которых не хватает Mortal Kombat 1.

При столь явной разнице в многопользовательских возможностях между Mortal Kombat 1 и Street Fighter 6 большинству игроков неясно, почему победила первая, а не вторая. Mortal Kombat 1 была положительно принята критиками и фанатами, но ей не хватает стольких различных многопользовательских функций, что это одна из самых спорных наград на всем мероприятии.