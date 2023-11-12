Даже фанаты Mortal Kombat 1 считают, что игра не должна была получить награду за лучший мультиплеер

Mortal Kombat 1 получила награду Golden Joysticks в номинации "Лучшая многопользовательская игра", но даже ее собственное сообщество и игроки считают, что она недостойна этого.
На днях состоялась 41-я церемония вручения "Золотых джойстиков", и она была довольно интересной. Мы уже знали, что в этом году в сезоне наград придется делать много сложных выборов, ведь в нем участвуют такие игры, как Alan Wake 2, Tears of the Kingdom, Spider-Man 2 и Baldur's Gate 3. Но, похоже, что большинство решений было простым, поскольку Baldur's Gate 3 одержала победу почти во всех крупных номинациях.
Хотя можно было бы подумать, что победа любимой ролевой игры компании Larian, получившей столько наград, является самым примечательным событием на Golden Joysticks, на самом деле другая игра заставила многих говорить, хотя, возможно, и не по самым лучшим причинам. Одним из самых неожиданных моментов вечера стало награждение Mortal Kombat 1 в номинации "Лучшая многопользовательская игра", что, как оказалось, это вызвало много споров.
Официальная страница Golden Joysticks в Twitter поделилась поздравлениями в адрес Mortal Kombat 1, но, похоже, многие люди не в восторге от этого решения. Практически все комментарии под сообщением о победе осуждают это решение, а один из наиболее часто цитируемых постов указывает на все многопользовательские функции, которых так не хватает Mortal Kombat 1: кроссплей, онлайновые лобби, онлайновые тренировочные режимы и многое, многое другое.
Большинство других комментариев под этим постом указывают на то, что многие игроки считают более достойным победителем в номинации "Лучшая многопользовательская игра" - Street Fighter 6. Она не только обладает отличной боевой механикой, очаровательными персонажами и разнообразными режимами, но и имеет практически все перечисленные выше характеристики, которых не хватает Mortal Kombat 1.
При столь явной разнице в многопользовательских возможностях между Mortal Kombat 1 и Street Fighter 6 большинству игроков неясно, почему победила первая, а не вторая. Mortal Kombat 1 была положительно принята критиками и фанатами, но ей не хватает стольких различных многопользовательских функций, что это одна из самых спорных наград на всем мероприятии.
Естественно SF 6 на голову выше этой помойки про обмазанных кетчупом болванов и выпрыгивающих из-за экрана клоунов. Но о честной конкуренции там понятно что речи не идёт.
Нет бро!Это Файтер всегда был помойкой и валялся позади Мортухи!!!
Конечно конечно. Цифры онлайна прям в точности подтверждают ваши слова))
в файтерском сообществе с тобой никто не согласится,стрит файтер и теккен всегда были популярнее мортухи
В Сф последних персонажи похоже на желейных монстров, кринж да и только. И куда хуже мк. А так обе они не достойны быть мультиплеером года
Оказывается, что тупой издатель Warner Bros сам себя кастрирует, поэтому такой слабый онлайн. Нефиг было столько регионов блокировать.
https://steamdb.info/app/1971870/
А что тут неясного? Фемки проплатили ) Ну может еще какие обиженки,на отрковенные наряды в Стрит Файтере
Это в котором одна кнопка с классическим матчем и всё? Да и работает этот мультиплеер хорошо только на больших консолях. ПК-версия гарантировано крашится в 3 матчах из 10.
Хотя бы добавили комнаты, фановые режимы с ротацией по времени. Режим без камэо, режим с механиками здоровья и раундов из injustice, режим без зонерства и стрельбы, режим без алтимэйтов -- всего этого нет!
И это не говоря про блок игроков из множества стран: Россия, Япония, Южная Корея, Китай, Вьетнам, Малайзия и ещё десяток стран вокруг. Даже в, играющей в файтинги, Японии не доступен мультиплеер МК1, потому что так решил издатель Warner. Тем самым, создатели отдали весь азиатский рынок SF и Теккену.
Да ладно, Япония, Южная Корея? А почему их?
Издателю Warner Bros в дурку отправить.
КОГО ? Франшиза уже давненько протухает ( к сож.... ) На фоне других файтингов в виде SF 6 и еще даже не вышедшего Т8 ( который дал прикурить уже даже в бетке ) Франшиза легендарная , спору нет ( Многие росли на приставках сега , помнят эти сломанные , еще тогда , джойстики , спрятанные блоки ) Но тогда был Midway. Он делал "нормальный" мортал комбат . А сейчас "контора братьев" идет своей дорогой МК не изменится и будет всё больше уходит в марвел + дс или инжастис. Опять же не в обиду фанатам , у всех свои вкусы , но как говорится "за франшизу обидно ... В то время как СФ 6 и Теккен делают все те же бравые парни