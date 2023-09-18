Для Mortal Kombat 1 выпущен неофициальный патч, который обеспечивает 60 fps в роликах и фаталити

Моддер ermaccer выпустил неофициальный патч для PC-версии Mortal Kombat 1, который обеспечивает 60 кадров в секунду в роликах, смертельных ударах и фаталити.
Для тех, кто не знает, в Mortal Kombat 1 кинематографические эффекты, вступления, смертельные удары и фаталити заблокированы на 30fps. Так что, по сути, этот неофициальный патч для 60fps снимает это ограничение с большинства из них. Однако следует отметить, что сюжетные ролики по-прежнему идут с частотой 30 кадров в секунду.
Как отметил ermaccer, патч 60fps также может привнести ряд графических глюков. И хотя все анимации теперь происходят с частотой 60 кадров в секунду, их анимация по-прежнему происходит с частотой 30 кадров в секунду (так NetherRealm записала ее).
Короче говоря, хотя это замечательный патч, который оценят большинство PC-геймеров, он не идеален. И, судя по всему, единственными, кто сможет обеспечить нормальный 60fps патч, будут сами разработчики. Однако, поскольку Mortal Kombat 11 так и не получил патча с 60fps для ПК, можно с уверенностью сказать, что QLOC не будет беспокоиться о восстановлении частоты кадров для кинематографических сцен игры.
В любом случае, вы можете скачать этот 60fps-патч для Mortal Kombat 1 полностью бесплатно с нашего сайта.
Официальный релиз Mortal Kombat 1 состоится 19 сентября, в игре используется технология защиты от несанкционированного доступа Denuvo.
Конец 23 года у них 30 fps а роликах next gen блин
для соснолек это норма
А когда откроются бойцы из премиум издания ? Завтра с релизом ?
60 fps оно, конечно даёт, но вот глюков с собой тащит такой вагон, что пока лучше уж 30 fps, чем отсутствующая полостью мимика на лицах, улетающие текстуры, и тонна других прелестей. Ждём либо доработанный, либо официальный патч.
Онлайн в данной игре не фурычит, разрабы блокнули рф и рб ip адреса
Все фурычит, пропиши нужные днс и играй спокойно
И как же это смена днс поможет скрыть айпишник?
Поищи инфу, люди, в том числе и я прекрасно уже играют второй день и все работает.